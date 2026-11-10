Aprobaron la Ley Faustino: cuáles son los requisitos obligatorios para todas las escuelas de verano en Mendoza

La norma declara de interés provincial estas actividades formativas y deportivas, y fija que las responsabilidades y exigencias serán idénticas para clubes barriales, sindicatos, complejos privados y polideportivos municipales.

Diego y María José, papás de Faustino, presenciaron la sesión en la que su reclamo de justicia y prevención se transformó en ley.

Registro obligatorio y habilitación visible para las familias

Uno de los cambios más importantes para los padres es la creación de un padrón oficial de escuelas de verano dentro del Registro Provincial de Instituciones Deportivas.

Para inscribirse, cada organizador deberá presentar una declaración jurada que incluya la habilitación municipal del predio en materia de obras y salubridad, el plan pedagógico y la contratación de un seguro de responsabilidad civil junto a un servicio de emergencias médicas con traslado urgente (área protegida).

La ley establece como requisito la presencia obligatoria de al menos un guardavidas matriculado cada 50 concurrentes en el agua.

El listado completo de instituciones autorizadas se publicará en internet para consulta pública y gratuita, de forma que los papás y mamás puedan consultarlo. Además, cada predio tendrá la obligación de colocar en la puerta de ingreso, a la vista de todos, la documentación y certificados que acrediten que el lugar cumple con las normas provinciales y municipales.

Profesores matriculados y "ficha limpia"

En cuanto al equipo de trabajo, la ley exige que el responsable general del proyecto sea un profesor o licenciado en Educación Física matriculado. Asimismo, todos los trabajadores que tengan contacto con los menores deberán presentar de manera obligatoria su certificado de antecedentes penales.

Cada escuela de verano deberá tener como responsable a un profesor o licenciado en Educación Física matriculado.

La norma también establece límites estrictos para evitar la sobrepoblación en los grupos y asegurar una atención cercana.

En el caso de los niños y niñas menores de cinco años, habrá como mínimo un profesor de Educación Física y un auxiliar por cada 15 alumnos. Para las edades superiores, las proporciones finales se definirán en la reglamentación.

Para menores de cinco años, la norma exige la presencia permanente de un profesor de Educación Física y un auxiliar cada 15 chicos.

Seguridad en el agua: guardavidas obligatorios y cursos de RCP

El cuidado dentro de las piletas es otro punto clave de la flamante ley. Los natatorios deberán contar con cerramientos perimetrales de seguridad y disponer de al menos un guardavidas matriculado cada 50 chicos durante los momentos de uso del agua.

La vigilancia directa dentro de la pileta quedó catalogada como una responsabilidad ineludible del personal a cargo.

Todo el personal a cargo de las actividades estivales deberá contar con capacitación en primeros auxilios y técnicas de RCP.

Por último, todo el personal del establecimiento deberá contar con capacitación periódica en reanimación cardiopulmonar (RCP) y manejo de situaciones de emergencia, mientras que los propios chicos recibirán contenidos básicos de prevención adaptados a su edad.

Los municipios contarán con 180 días tras la publicación de la ley para adherir y ordenar los registros, por lo que la aplicación efectiva entrará en vigencia plena hacia las temporadas siguientes.