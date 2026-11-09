El grupo de amigos que hace ejercicio y después toma cerveza: cuando el gym y el tercer tiempo se unen

- Somos un grupo de amigos que nos conocemos desde la primaria y a todos nos gusta la cerveza - salvo a uno, que no toma alcohol pero se prende igual a todas las juntadas -. La idea nació de forma muy natural: queríamos combinar dos cosas que disfrutamos mucho, que son entrenar y compartir tiempo juntos.

- ¿En qué consiste una sesión típica y en qué momento exacto entra en juego la cerveza?

- Entrenamos los lunes, miércoles y viernes a la nueve de la noche. Los lunes hacemos piernas, los miércoles pecho y los viernes espalda. No es una juntada liviana: entrenamos en serio, con intensidad y buscando progresar en las cargas.

La cerveza queda exclusivamente para el final de la sesión, a modo de premio. Nos tomamos una o dos botellas chicas mientras charlamos y bajamos pulsaciones.

Después del ejercicio los deportistas brindan.

- ¿Dónde realizan la actividad y con qué frecuencia se encuentran?

- Armé un gimnasio en mi casa. Es un espacio propio que nos da total libertad y nos permite vernos sin necesidad de coordinar reservas ni lidiar con complicaciones logísticas. Llegamos, dejamos todo en el entrenamiento y después nos quedamos compartiendo un rato.

- ¿Por qué eligieron la cerveza y no otra bebida?

- Básicamente porque es lo que nos gusta. Es la bebida que nos acompañó siempre en nuestros encuentros a lo largo de los años. No hay una fórmula secreta: elegimos lo que disfrutamos compartir, siempre en cantidades moderadas.

Marcos tiene en su casa un lugar especial para compartir con sus amigos.

- ¿La cerveza forma parte del entrenamiento o funciona más como una excusa para reunirse?

Ahí está la verdadera clave: es la excusa perfecta para vernos. Ahí está la verdadera clave: es la excusa perfecta para vernos.

- Después de una jornada laboral larga, no hay nada mejor que entrenar fuerte y compartir una cerveza bien fría con amigos. No hace falta planear un asado ni organizar una previa interminable; nos encontramos, hacemos actividad física y cerramos el día conversando. El entrenamiento es riguroso, pero el componente social tiene el mismo valor.

El debate con el fitness tradicional: salud mental, vínculos y el mito de la perfección

- ¿Qué le respondés a quienes sostienen que el gimnasio y el alcohol son directamente incompatibles?

- No comparto esa mirada rígida de que para entrenar hay que llevar una vida perfecta en todos los frentes. Mi intención es desmitificar eso: no necesitás seguir una dieta estricta de manual, tener una rutina impecable todos los días ni vivir bajo una abstinencia absoluta para empezar a cuidarte y ver progresos en tu cuerpo.

Marcos no está solo, lo acompañan sus amigos.

- ¿Cómo te parás frente a las advertencias médicas sobre la deshidratación y la merma en el rendimiento?

- Hay que saber distinguir los momentos. Nosotros terminamos la rutina por completo y recién ahí destapamos una botella; jamás tomamos durante los ejercicios ni buscamos que el alcohol intervenga en el esfuerzo físico. La propuesta rescata la dimensión social del deporte: moverse, cuidar la salud y compartir.

Cuando sentís que para cuidarte tenés que abandonar de golpe todos tus hábitos y aislarte socialmente, terminás desistiendo. Cuando sentís que para cuidarte tenés que abandonar de golpe todos tus hábitos y aislarte socialmente, terminás desistiendo.

- ¿Esperabas que la propuesta generara polémica? ¿Qué opinás de las críticas?

- Entiendo que puede despertar opiniones divididas porque mucha gente analiza estas cuestiones en blanco o negro. Pero la salud no pasa únicamente por lo físico; también importan el bienestar mental, el manejo del estrés y los vínculos que construimos con nuestro entorno.

Después del ejercicio los deportistas se abren unas cervezas.

No planteo que haya que tomar alcohol para pasarla bien - de hecho, uno de los chicos del grupo no toma una gota y jamás falta a una clase -. Lo que busco transmitir es que se pueden construir hábitos saludables, progresar físicamente y disfrutar de la vida sin perseguir una perfección imposible. Todo se resume en encontrar un equilibrio que se pueda sostener en el tiempo con responsabilidad.

De esta manera, Marcos Bojanich nos deja un mensaje donde la amistad, el ejercicio y los buenos hábitos también pueden permitirse compartir un trago en un ambiente de compañerismo y distensión, demostrando que la constancia y el disfrute no son caminos opuestos, sino el verdadero secreto para sostener una vida saludable a largo plazo.