Furia en Mendoza por las entradas para Boca - Banfield por Copa Argentina: "Fue una vergüenza"

La bronca no tardó en multiplicarse entre los fanáticos, quienes denunciaron que las populares nunca estuvieron verdaderamente a disposición del público general.

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Según las quejas que coparon las plataformas digitales, las ubicaciones habrían sido repartidas de antemano entre la cúpula de la institución y la barra brava, una maniobra que - según señalaron los propios socios - fomenta el circuito de reventa en perjuicio del hincha genuino.

De igual manera, todavía hay posibilidades para que los seguidores del Xeneize puedan ir a alentar al equipo de sus amores en el estadio Malvinas Argentinas.

Los hinchas de Boca sueñan con estar en la semifinal de Copa Argentina.

Los hinchas de Boca tienen una chance más

La organización de la Copa Argentina informó que el viernes 13 de noviembre, de 11 a 19, se habilitará la venta presencial de plateas para los hinchas xeneizes en la boletería norte del estadio Malvinas Argentinas.

A su vez, se detalló el cronograma para el canje de las entradas físicas: el viernes se llevará a cabo en la boletería sur del mismo estadio (de 11 a 19), mientras que el sábado continuará de 11 a 18 en las boleterías del estadio Bautista Gargantini, perteneciente a Independiente Rivadavia (avenida Las Tipas s/n, Parque General San Martín).

Por último, desde la organización aclararon que el día del partido no habrá expendio de tickets ni se habilitará la opción de realizar canjes