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Furia en Mendoza por las entradas para Boca - Banfield por Copa Argentina: "Fue una vergüenza"

Los hinchas mendocinos de Boca no lo pueden creer: en 16 minutos se agotaron las entradas para el partido del sábado

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Los hinchas de Boca ya no tienen entradas populares.

Los hinchas de Boca ya no tienen entradas populares.

Mientras Platense espera rival en la final de la Copa Argentina, Boca y Banfield se enfrentarán este sábado a las 19 en el estadio Malvinas Argentinas por la segunda semifinal. Sin embargo, lo que se perfilaba como una fiesta para los hinchas xeneizes en Mendoza y zonas aledañas terminó convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza.

El conjunto dirigido por el Vasco Arruabarrena tendrá la oportunidad de quedar a un paso de una nueva consagración y sus hinchas no quieren perderse la cita. Por eso, cuando las localidades salieron a la venta por internet, se agotaron en apenas 16 minutos.

El cartel de entradas agotadas que indignó a los hinchas de Boca al ingresar a la plataforma.

El cartel de entradas agotadas que indignó a los hinchas de Boca al ingresar a la plataforma.

Furia en Mendoza por las entradas para Boca - Banfield por Copa Argentina

En las redes sociales se anunció que el expendio virtual de localidades para la parcialidad de Boca comenzaría este lunes 9 de noviembre a las 15. Sin embargo, los tickets volaron en apenas 16 minutos, lo que desató el malestar de miles de simpatizantes que aguardaron en la fila digital sin chances de acceder a su entrada.

La bronca no tardó en multiplicarse entre los fanáticos, quienes denunciaron que las populares nunca estuvieron verdaderamente a disposición del público general.

Según las quejas que coparon las plataformas digitales, las ubicaciones habrían sido repartidas de antemano entre la cúpula de la institución y la barra brava, una maniobra que - según señalaron los propios socios - fomenta el circuito de reventa en perjuicio del hincha genuino.

De igual manera, todavía hay posibilidades para que los seguidores del Xeneize puedan ir a alentar al equipo de sus amores en el estadio Malvinas Argentinas.

Los hinchas de Boca sueñan con estar en la semifinal de Copa Argentina.

Los hinchas de Boca sueñan con estar en la semifinal de Copa Argentina.

Los hinchas de Boca tienen una chance más

La organización de la Copa Argentina informó que el viernes 13 de noviembre, de 11 a 19, se habilitará la venta presencial de plateas para los hinchas xeneizes en la boletería norte del estadio Malvinas Argentinas.

A su vez, se detalló el cronograma para el canje de las entradas físicas: el viernes se llevará a cabo en la boletería sur del mismo estadio (de 11 a 19), mientras que el sábado continuará de 11 a 18 en las boleterías del estadio Bautista Gargantini, perteneciente a Independiente Rivadavia (avenida Las Tipas s/n, Parque General San Martín).

Por último, desde la organización aclararon que el día del partido no habrá expendio de tickets ni se habilitará la opción de realizar canjes

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