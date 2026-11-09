Merentiel publicó una inédita foto de su juventud tras ser campeón con Boca

"¿Quién le iba a decir a ese pibe que algún día iba a lograr algo así? Siempre Boca", dijo Merentiel junto a la foto.

Durante los festejos posteriores tras el título que se adjudicó el Xeneize, el delantero se mostró visiblemente conmovido junto a sus compañeros. Antes del posteo con la foto de su infancia, había compartido otro mensaje en sus redes: "Por estos momentos trabajamos, sufrimos y soñamos. Hoy nos toca".

Merentiel, de 30 años, llegó al club de la Ribera en febrero de 2023 a préstamo, procedente de Palmeiras de Brasil, con una opción de compra que luego el club ejecutó por una cifra cercana a los 3 millones de dólares.

Con el correr de los años el ex jugador de Godoy Cruz se afianzó en Boca y se hizo uno de los preferidos de los hinchas. El jugador, que jugó dos temporadas en el Expreso, se inició en Peñarol de Uruguay y además jugó en Defensa y Justicia, justamente el equipo que el elenco auriazul venció el sábado pasado por 1 a 0, en La Bombonera, y se quedó con la tabla anual.