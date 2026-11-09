Merentiel publicó una inédita foto de su juventud tras ser campeón con Boca

El uruguayo Miguel Merentiel publicó una foto inédita en las redes sociales que conmovió a los hinchas de Boca. El delantero es uno de los protagonistas del ganador de la tabla anual, ya que es el goleador del Xeneize en el 2026 con 15 tantos.
El delantero de Boca Miguel Merentiel publicó una foto de su juventud en las redes sociales que conmovió a los hinchas del Xeneize
El uruguayo Miguel Merentiel publicó una foto inédita en las redes sociales que conmovió a los hinchas de Boca. El delantero es uno de los protagonistas del ganador de la tabla anual, ya que es el goleador del Xeneize en el 2026 con 15 tantos.
Miguel Merentiel, quien es uno de los capitanes del plantel de Rodolfo Arruabarrena, ha sido fundamental en la consagración de Boca tras casi cuatro años de sequía.
En la foto que publicó en una historia de Instagram se lo ve dentro de su casa, con una campera del Xeneize con el escudo del año 2007 y con el “10″ debajo del logo de la marca que vestía al club en ese momento.
"¿Quién le iba a decir a ese pibe que algún día iba a lograr algo así? Siempre Boca", dijo Merentiel junto a la foto.
Durante los festejos posteriores tras el título que se adjudicó el Xeneize, el delantero se mostró visiblemente conmovido junto a sus compañeros. Antes del posteo con la foto de su infancia, había compartido otro mensaje en sus redes: "Por estos momentos trabajamos, sufrimos y soñamos. Hoy nos toca".
Merentiel, de 30 años, llegó al club de la Ribera en febrero de 2023 a préstamo, procedente de Palmeiras de Brasil, con una opción de compra que luego el club ejecutó por una cifra cercana a los 3 millones de dólares.
Con el correr de los años el ex jugador de Godoy Cruz se afianzó en Boca y se hizo uno de los preferidos de los hinchas. El jugador, que jugó dos temporadas en el Expreso, se inició en Peñarol de Uruguay y además jugó en Defensa y Justicia, justamente el equipo que el elenco auriazul venció el sábado pasado por 1 a 0, en La Bombonera, y se quedó con la tabla anual.