Quedaron confirmados los cruces de los octavos de final del Torneo Clausura: cuándo se jugarán

Independiente Rivadavia jugará contra Boca en la Bombonera.

Así se definirá el Torneo Clausura

El sistema de competencia exigirá máxima concentración: las series de octavos, cuartos y semifinales se definirán a partido único en la cancha del club mejor posicionado durante la fase regular.

En caso de persistir la igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, no se recurrirá de inmediato a los penales, sino que se disputará un tiempo suplementario de 30 minutos - fraccionado en dos tiempos de 15 -; solo si se mantiene la paridad en la prórroga, el clasificado se definirá mediante remates desde los doce pasos.

La conformación del cuadro dejó servido un escenario atrapante para los duelos de eliminación directa. Con las llaves divididas en lados opuestos, la única posibilidad reglamentaria de disfrutar de un Superclásico entre Boca y River será en una hipotética final. Por su parte, la llave también habilita la chance concreta de presenciar un clásico rosarino en semifinales, lo que promete una escala previa de enorme tensión deportiva.

El certamen coronará al nuevo monarca el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata. A diferencia de las instancias previas con localía para el mejor ubicado, el duelo por la gloria máxima se celebrará en territorio neutral, manteniendo el mismo esquema de prórroga y disparos desde el punto penal en caso de empate para dirimir al campeón del Clausura.

Gimnasia jugará contra Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

Los cruces de octavos de final: cómo quedó el cuadro de playoffs

La parte izquierda del cuadro presenta estos enfrentamientos:

Instituto (1° A) vs. Huracán (8° B).

River Plate (4° B) vs. Lanús (5° A).

Argentinos Juniors (2° B) vs. Independiente (7° A).

Vélez (3° A) vs. Belgrano (6° B).

Por el lado derecho, los partidos serán: