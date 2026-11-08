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Quedaron confirmados los cruces de los octavos de final del Torneo Clausura: cuándo se jugarán

Concluyó la fase regular del Torneo Clausura y quedó delineado el cuadro de los playoffs: formato de eliminación directa y dónde se disputará la final

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El Torneo Clausura está llegando a su etapa definitoria.

El Torneo Clausura está llegando a su etapa definitoria.

El desenlace de la etapa de grupos del Torneo Clausura le puso punto final al misterio y abrió paso a la fase de mayor adrenalina en el fútbol argentino. Luego del empate entre Lanús y Central Córdoba de Santiago del Estero, las posiciones en cada una de las zonas quedaron selladas de manera definitiva.

La acción eliminatoria comenzará formalmente durante el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, a la espera de que la Liga Profesional confirme los días y horarios específicos para cada uno de los compromisos.

Entre los choques de mayor atracción sobresalen el cruce de Boca frente a Independiente Rivadavia, Rosario Central contra Gimnasia y la exigente parada de River ante Lanús, tres compromisos de alto voltaje que pondrán a prueba la chapa de los candidatos desde el arranque.

Independiente Rivadavia jugará contra Boca en la Bombonera.

Independiente Rivadavia jugará contra Boca en la Bombonera.

Así se definirá el Torneo Clausura

El sistema de competencia exigirá máxima concentración: las series de octavos, cuartos y semifinales se definirán a partido único en la cancha del club mejor posicionado durante la fase regular.

En caso de persistir la igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, no se recurrirá de inmediato a los penales, sino que se disputará un tiempo suplementario de 30 minutos - fraccionado en dos tiempos de 15 -; solo si se mantiene la paridad en la prórroga, el clasificado se definirá mediante remates desde los doce pasos.

La conformación del cuadro dejó servido un escenario atrapante para los duelos de eliminación directa. Con las llaves divididas en lados opuestos, la única posibilidad reglamentaria de disfrutar de un Superclásico entre Boca y River será en una hipotética final. Por su parte, la llave también habilita la chance concreta de presenciar un clásico rosarino en semifinales, lo que promete una escala previa de enorme tensión deportiva.

El certamen coronará al nuevo monarca el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata. A diferencia de las instancias previas con localía para el mejor ubicado, el duelo por la gloria máxima se celebrará en territorio neutral, manteniendo el mismo esquema de prórroga y disparos desde el punto penal en caso de empate para dirimir al campeón del Clausura.

Gimnasia jugará contra Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

Gimnasia jugará contra Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

Los cruces de octavos de final: cómo quedó el cuadro de playoffs

La parte izquierda del cuadro presenta estos enfrentamientos:

  • Instituto (1° A) vs. Huracán (8° B).
  • River Plate (4° B) vs. Lanús (5° A).
  • Argentinos Juniors (2° B) vs. Independiente (7° A).
  • Vélez (3° A) vs. Belgrano (6° B).

Por el lado derecho, los partidos serán:

  • Rosario Central (1° B) vs. Gimnasia (8° A).
  • Defensa y Justicia (4° A) vs. Barracas Central (5° B).
  • Boca Juniors (2° A) vs. Independiente Rivadavia (7° B).
  • Gimnasia (La Plata) (3° B) vs. Newell’s (6° A).

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