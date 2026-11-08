Deportivo Maipú vs Deportivo Madryn: la primera "final" en su camino por el ascenso

El jueves el plantel viajará a Puerto Madryn

El equipo dirigido por Mariano Echeverría entrenará hasta el jueves en Mendoza y luego viajará en colecivo a Puerto Madryn, a la espera del choque ante Depotivo Madryn, el equipo que dirige Luis García, el ex DT del Deportivo Maipú.

En el plantel hay mucha confianza para jugar este partido eliminatorio frente a Deportivo Madryn, uno de los equipos más duros de la categoría. El año pasado perdió la final del ascenso frente a Gimnasia y Esgrima.

Un buen recuerdo para el Deportivo Maipú contra Madryn.

Deportivo Madryn es un rival que le trae buenos recuerdos al Deportivo Maipú

Deportivo Maipú enfrentará a Deportivo Madryn, rival que lo enfrentó el 31 de enero de 2021 en el estadio Omar Higinio Sperdutti y ganó por 2 a 0, por la final del Reducido del Federal A y logró el ascenso a la Primera Nacional.

Los goles del Cruzado, equipo dirigido por Luciano Theiler, los marcaron Álvaro Veliez, a los 7', y Matías Persia, a los 25' del primer tiempo.