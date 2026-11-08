Deportivo Maipú vs Deportivo Madryn: la primera "final" en su camino por el ascenso

Deportivo Maipú ya comenzó la cuenta regresiva de cara al Torneo Reducido de la Primera Nacional que definirá el segundo pasaje a la máxima categoría. El Cruzado jugará en los octavos de final ante Deportivo Madryn.
Deportivo Maipú jugará el próximo sábado desde las 19 ante Deportivo Madryn por los octavos de final; es a partido único y con ventaja deportiva
Deportivo Maipú ya comenzó la cuenta regresiva de cara al Torneo Reducido de la Primera Nacional que definirá el segundo pasaje a la máxima categoría. El Cruzado jugará en los octavos de final ante Deportivo Madryn.
Deportivo Maipú finalizó 6to con 52 puntos y se enfrentará con el 4to de la Zona A que es Deportivo Madryn, como visitante. El equipo de la Patagonia terminó con 60 puntos y por eso el cruce será fuera de Mendoza, a partido único y con ventaja deportiva para el dueño de casa.
En el Reducido por el ascenso a Primera siendo la cuarta vez que participa: el Cruzado lo jugó en 1986, 1987, 2023 (fue finalista) y ahora en 2026.
El equipo dirigido por Mariano Echeverría entrenará hasta el jueves en Mendoza y luego viajará en colecivo a Puerto Madryn, a la espera del choque ante Depotivo Madryn, el equipo que dirige Luis García, el ex DT del Deportivo Maipú.
En el plantel hay mucha confianza para jugar este partido eliminatorio frente a Deportivo Madryn, uno de los equipos más duros de la categoría. El año pasado perdió la final del ascenso frente a Gimnasia y Esgrima.
Deportivo Maipú enfrentará a Deportivo Madryn, rival que lo enfrentó el 31 de enero de 2021 en el estadio Omar Higinio Sperdutti y ganó por 2 a 0, por la final del Reducido del Federal A y logró el ascenso a la Primera Nacional.
Los goles del Cruzado, equipo dirigido por Luciano Theiler, los marcaron Álvaro Veliez, a los 7', y Matías Persia, a los 25' del primer tiempo.