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Deportivo Maipú vs Deportivo Madryn: la primera "final" en su camino por el ascenso

Deportivo Maipú jugará el próximo sábado desde las 19 ante Deportivo Madryn por los octavos de final; es a partido único y con ventaja deportiva

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Deportivo Maipú entrena de cara a su compromiso con Deportivo Madryn, por los octavos de final del Reducido.

Deportivo Maipú entrena de cara a su compromiso con Deportivo Madryn, por los octavos de final del Reducido.

Deportivo Maipú ya comenzó la cuenta regresiva de cara al Torneo Reducido de la Primera Nacional que definirá el segundo pasaje a la máxima categoría. El Cruzado jugará en los octavos de final ante Deportivo Madryn.

El Deportivo Maip&uacute; va por la clasificaci&oacute;n a cuartos en Madryn.

El Deportivo Maipú va por la clasificación a cuartos en Madryn.

El próximo rival del Deportivo Maipú

Deportivo Maipú finalizó 6to con 52 puntos y se enfrentará con el 4to de la Zona A que es Deportivo Madryn, como visitante. El equipo de la Patagonia terminó con 60 puntos y por eso el cruce será fuera de Mendoza, a partido único y con ventaja deportiva para el dueño de casa.

En el Reducido por el ascenso a Primera siendo la cuarta vez que participa: el Cruzado lo jugó en 1986, 1987, 2023 (fue finalista) y ahora en 2026.

El jueves el plantel viajará a Puerto Madryn

El equipo dirigido por Mariano Echeverría entrenará hasta el jueves en Mendoza y luego viajará en colecivo a Puerto Madryn, a la espera del choque ante Depotivo Madryn, el equipo que dirige Luis García, el ex DT del Deportivo Maipú.

En el plantel hay mucha confianza para jugar este partido eliminatorio frente a Deportivo Madryn, uno de los equipos más duros de la categoría. El año pasado perdió la final del ascenso frente a Gimnasia y Esgrima.

Un buen recuerdo para el Deportivo Maip&uacute; contra Madryn.

Un buen recuerdo para el Deportivo Maipú contra Madryn.

Deportivo Madryn es un rival que le trae buenos recuerdos al Deportivo Maipú

Deportivo Maipú enfrentará a Deportivo Madryn, rival que lo enfrentó el 31 de enero de 2021 en el estadio Omar Higinio Sperdutti y ganó por 2 a 0, por la final del Reducido del Federal A y logró el ascenso a la Primera Nacional.

Los goles del Cruzado, equipo dirigido por Luciano Theiler, los marcaron Álvaro Veliez, a los 7', y Matías Persia, a los 25' del primer tiempo.

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