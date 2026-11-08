Giuliano Simeone convirtió tras la asistencia de Julián Álvarez, pero el Barcelona le ganó al Atlético Madrid

El Atlético Madrid jugó un gran primer tiempo, pero no logró sostenerlo en el segundo.

El Atlético Madrid jugó un gran primer tiempo, pero no fue suficiente

Durante los primeros 45 minutos, el equipo del Cholo desplegó una asfixiante presión sobre los circuitos de gestación en la zona media y alta, desconcertando a un Barcelona que no encontraba caminos limpios de salida.

Ese dominio territorial y estratégico de la primera media hora encontró su premio en la red: Julián Álvarez envió una asistencia milimétrica para la arremetida de Giuliano Simeone, quien apareció en las inmediaciones del área chica para estampar el 1-0 parcial.

No obstante, el Atlético perdonó a su contrincante y dejó con vida a un oponente que no suele conceder segundas oportunidades. La falta de contundencia en los pies de Julián Álvarez terminó inclinando la balanza en perjuicio de los locales mediante dos acciones inmejorables: en la primera etapa, el cordobés picó al espacio tras un pase de Marcos Llorente y un rebote fortuito, pero resbaló ante el achique de Joan García y no logró asistir; luego, ya en el complemento, quedó nuevamente mano a mano con el guardameta catalán y ensayó una definición por elevación que se perdió por encima del travesaño.

La figura excluyente de la noche emergió desde la cantera blaugrana. Nacido en El Campito, Huelva, el 11 de mayo de 2003, Fermín López celebró su partido número 100 con la camiseta del club con una actuación consagratoria. En el epílogo del primer acto, el volante de 23 años capitalizó un pase filtrado de Pedri para decretar la igualdad transitoria.

Posteriormente, ya en el segundo tiempo, atacó el espacio con determinación y conectó un quirúrgico centro de Lamine Yamal para batir a Jan Oblak y sellar el 2-1 definitivo.

Tras su faena heroica, el mediocampista analizó el triunfo: "Era un partido muy difícil, el año pasado nos ganaron en Copa y Champions, sabíamos lo que nos iban a proponer, pero supimos remontar el partido. No nos encontrábamos finos, con el gol nos hemos liberado, hacer nuestro juego y ganar. Que siga la conexión con Lamine, nos conocemos muy bien, el pase del segundo gol es medio gol, estoy muy contento también por él".

Fermín López le convirtió los dos goles al Atlético Madrid.

Así quedó el Atlético Madrid y el Barcelona en LaLiga

Con este resultado, el Barcelona de Hansi Flick cosechó su undécimo triunfo en 12 presentaciones y se afianzó en la cima con 33 unidades sobre 36 posibles, distanciándose a tres puntos de su escolta Real Madrid (30), a cinco del Atlético de Madrid (28) y a siete del Real Betis (26).

Sin brillar en el juego, pero con un carácter férreo para remontar la desventaja, el líder del campeonato sorteó una de las pruebas de fuego más complejas de la temporada antes del parón por la fecha FIFA, certamen que recién reanudará su actividad el próximo viernes 20 de noviembre.