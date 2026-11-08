Cuándo vuelve a correr la Fórmula 1: se viene el Gran Premio de Las Vegas

Franco Colapinto quiere volver a sumar en la Fórmula 1 en el GP de Las Vegas.

Cuándo vuelve a correrse la Fórmula 1: se viene el Gran Premio de Las Vegas

El trazado callejero de Las Vegas recibirá el próximo compromiso de la Fórmula 1 para marcar la despedida definitiva de la gira por el continente americano.

El cronograma oficial en la ciudad de las luces se pondrá en marcha entre la noche del jueves 19 de noviembre y la madrugada del viernes 20 con las tandas iniciales de ensayos libres, mientras que el plato fuerte llegará en la madrugada del domingo 22 - a partir de la 1:00 (hora de la Argentina) - con la largada del Gran Premio.

Con la gloria máxima ya resuelta tras las consagraciones de Andrea Kimi Antonelli en el certamen de pilotos y de Mercedes en el Campeonato de Constructores, las últimas fechas del calendario pondrán en juego los puestos de honor y el ordenamiento final en ambas tablas.

Las Vegas recibirá a la Fórmula 1.

La agenda de la Fórmula 1 en la Ciudad del Pecado

Jueves 19 de noviembre

Práctica Libre 1: 21.30.

Viernes 20 de noviembre

Práctica Libre 2: 1 am.

Práctica Libre 3: 21.30.

Sábado 21 de noviembre

Clasificación: 1 am.

Domingo 22 de noviembre