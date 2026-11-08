Cuándo vuelve a correr la Fórmula 1: se viene el Gran Premio de Las Vegas

La Fórmula 1 entra en su recta decisiva y se prepara para encender las luces de Nevada: todo lo que hay que saber sobre el circuito
Se trata de una instancia en la que la velocidad pura y el despliegue escénico en plena noche estadounidense prometen capturar la atención de millones de fanáticos en todo el planeta.
Con la presencia estelar de figuras consagradas como Max Verstappen, Lewis Hamilton y Lando Norris - sumada a la enorme atención que genera la actuación de Franco Colapinto en el público hispanohablante -, la excursión por la capital del entretenimiento exigirá una concentración absoluta para sortear las bajas temperaturas del desierto y las vertiginosas rectas que bordean los icónicos hoteles y casinos de la Strip.
El trazado callejero de Las Vegas recibirá el próximo compromiso de la Fórmula 1 para marcar la despedida definitiva de la gira por el continente americano.
El cronograma oficial en la ciudad de las luces se pondrá en marcha entre la noche del jueves 19 de noviembre y la madrugada del viernes 20 con las tandas iniciales de ensayos libres, mientras que el plato fuerte llegará en la madrugada del domingo 22 - a partir de la 1:00 (hora de la Argentina) - con la largada del Gran Premio.
Con la gloria máxima ya resuelta tras las consagraciones de Andrea Kimi Antonelli en el certamen de pilotos y de Mercedes en el Campeonato de Constructores, las últimas fechas del calendario pondrán en juego los puestos de honor y el ordenamiento final en ambas tablas.
Jueves 19 de noviembre
Viernes 20 de noviembre
Sábado 21 de noviembre
Domingo 22 de noviembre