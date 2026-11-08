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Final por el ascenso

Los hinchas de Godoy Cruz están de la cabeza: agotaron las plateas para la final ante Tristán Suárez

Los hinchas de Godoy Cruz agotaron las plateas en el primer día de venta para la final ante Tristán Suárez, se jugará el próximo domingo en cancha de Belgrano

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Los hinchas de Godoy Cruz agotaron las plateas para la final ante Tristán Suárez, que se jugará el próximo domingo en la cancha de Belgrano.

Los hinchas de Godoy Cruz agotaron las plateas para la final ante Tristán Suárez, que se jugará el próximo domingo en la cancha de Belgrano.

Foto: Gentileza Hugo Demonte

Una locura lo que está viviendo el pueblo tombino en los días previos a la final de la Primera Nacional entre Godoy Cruz y Tristán Suárez. Este domingo el club puso a disposición de los simpatizantes la venta de las entradas y se agotaron la plateas para el decisivo partido ante el Lechero que se jugará el domingo 15 de noviembre a las 17.

Varias horas estuvieron los hinchas de Godoy Cruz para coseguir una entradas. Muchos acamparon en la secretaría del club en calle Balcarce.

Varias horas estuvieron los hinchas de Godoy Cruz para coseguir una entradas. Muchos acamparon en la secretaría del club en calle Balcarce.

Venta de entradas para Godoy Cruz vs Tristán Suárez

El club habilitó el expendio de boletos este domingo a las 9 para sus socios plenos y bodegueros, quienez rápidamente agotaron las plateas, por lo que solamente quedan populares.

Godoy Cruz pidió más entradas

El club confirmó en sus canales oficiales que la Comisión Directiva realizó las gestiones ante AFA para contar con un remanente de 4.000 plateas más, que estarán a disposición a partir del miércoles. Una vez que la empresa encargada cuente con las mismas informará los horarios de venta.

Un hincha de Godoy Cruz muestra su entrada.

Un hincha de Godoy Cruz muestra su entrada.

Los simpatizantes bodegueros se movilizaron y en la secretaría del club se pudo observar mucha gente haciendo fila para comprar sus localidades. Nadie quiere perderse el partido del año.

La secretaría del club se llenó de hinchas.

La secretaría del club se llenó de hinchas.

La venta es en forma presencial y arrancó este domingo a las 9 y continuará hastas las 18; el lunes la atención será durante el mismo horario en la secretaria del club y el medio de pago es el efectivo.

Los precios para los socios plenos y bodegueros, son los siguientes: $40.000 para la popular y $70.000 para la platea.

Se agotaron los colectivos que dispuso el club para el traslado de los hinchas de Godoy Cruz a Córdoba

El club Godoy Cruz puso a disposición colectivos para los hinchas que tiene como destino el estadio Gigante de Alberdi y con traslado de ida y vuelta que se agotaron el sábado, el mismo día en el que se ofrecieron. Tenían un valor de $80.000 el semi cama y 95.000 el coche cama. Fue un beneficio para socios plenos y socios bodegueros

Los colectivos partirán desde el club el sábado 14 de noviembre a las 21. Mientras que la salida está prevista para las 22 y regresará el domingo 15, una vez finalizado el encuentro.

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