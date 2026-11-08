Los hinchas de Godoy Cruz están de la cabeza: agotaron las plateas para la final ante Tristán Suárez

Un hincha de Godoy Cruz muestra su entrada.

Los simpatizantes bodegueros se movilizaron y en la secretaría del club se pudo observar mucha gente haciendo fila para comprar sus localidades. Nadie quiere perderse el partido del año.

La secretaría del club se llenó de hinchas.

La venta es en forma presencial y arrancó este domingo a las 9 y continuará hastas las 18; el lunes la atención será durante el mismo horario en la secretaria del club y el medio de pago es el efectivo.

Los precios para los socios plenos y bodegueros, son los siguientes: $40.000 para la popular y $70.000 para la platea.

Se agotaron los colectivos que dispuso el club para el traslado de los hinchas de Godoy Cruz a Córdoba

El club Godoy Cruz puso a disposición colectivos para los hinchas que tiene como destino el estadio Gigante de Alberdi y con traslado de ida y vuelta que se agotaron el sábado, el mismo día en el que se ofrecieron. Tenían un valor de $80.000 el semi cama y 95.000 el coche cama. Fue un beneficio para socios plenos y socios bodegueros

Los colectivos partirán desde el club el sábado 14 de noviembre a las 21. Mientras que la salida está prevista para las 22 y regresará el domingo 15, una vez finalizado el encuentro.