Godoy Cruz jugará la final del ascenso contra un muro: Tristán Suárez sabe defender

Pero para que el viaje termine con el desahogo en Primera, todavía queda derribar el obstáculo más espinoso del año: un muro, Tristán Suárez.
Tristán Suárez es un muro
Vamos con las estadísticas sobre el Lechero:
- Recibió apenas 16 goles en 36 partidos jugados.
- Promedio de 0,44 goles recibidos.
- Convirtió 34 goles.
- Promedio de 0,94 gritos de gol.
Es el equipo menos goleado de la Primera Nacional con números que sorprenden (y que pueden asustar); no obstante, a pesar de ser el primero en la Zona B, solo convirtió 34 goles.
Pocos, teniendo en cuenta que Gimnasia de Jujuy, el Tomba y Morón tienen 53 goles en su haber.
Tristán Suárez se para con 5 jugadores atrás, con una línea difícil de quebrar, saldrá a defenderse y Godoy Cruz (el gran protagonista de la jornada) deberá romper un muro.
Godoy Cruz está a un paso de volver a Primera División.
Godoy Cruz vs Tristán Suárez por la final de la Primera Nacional
Sin sede definida, los líderes de cada grupo se verán las caras el 14 de noviembre a partir de las 15.