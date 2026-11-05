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Análisis

Godoy Cruz jugará la final del ascenso contra un muro: Tristán Suárez sabe defender

Mendoza va por una plaza más en la Primera División del fútbol argentino de la mano de un Godoy Cruz que hace todo bien

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Godoy Cruz está a 90 minutos de volver a ser de Primera.

Godoy Cruz está a 90 minutos de volver a ser de Primera.

Godoy Cruz hizo todos los méritos para volver al lugar al que pertenece: la Primera División del fútbol argentino. Tras un primer semestre en el que primaron las dudas por sobre las certezas, el Tomba paró la pelota, recuperó la templanza y trazó el rumbo con el objetivo bien en claro.

Los números y el carácter respaldan esa resurrección.

Cuando parecía que Ferro se cortaba solo y se adueñaba del pasaje a la definición de la Primera Nacional, el Expreso pisó el acelerador a fondo, metió una racha demoledora y dio un golpe sobre la mesa: un sprint final que dejó en claro que el Bodeguero no se resignaba a mirar la fiesta desde afuera.

Pero para que el viaje termine con el desahogo en Primera, todavía queda derribar el obstáculo más espinoso del año: un muro, Tristán Suárez.

Godoy Cruz va por todo.

Godoy Cruz va por todo.

Tristán Suárez es un muro

Vamos con las estadísticas sobre el Lechero:

  • Recibió apenas 16 goles en 36 partidos jugados.
  • Promedio de 0,44 goles recibidos.
  • Convirtió 34 goles.
  • Promedio de 0,94 gritos de gol.

Es el equipo menos goleado de la Primera Nacional con números que sorprenden (y que pueden asustar); no obstante, a pesar de ser el primero en la Zona B, solo convirtió 34 goles.

Pocos, teniendo en cuenta que Gimnasia de Jujuy, el Tomba y Morón tienen 53 goles en su haber.

Tristán Suárez se para con 5 jugadores atrás, con una línea difícil de quebrar, saldrá a defenderse y Godoy Cruz (el gran protagonista de la jornada) deberá romper un muro.

Godoy Cruz est&aacute; a un paso de volver a Primera Divisi&oacute;n.

Godoy Cruz está a un paso de volver a Primera División.

Godoy Cruz vs Tristán Suárez por la final de la Primera Nacional

Sin sede definida, los líderes de cada grupo se verán las caras el 14 de noviembre a partir de las 15.

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