Juan Sebastián Verón apuntó contra la AFA, el arbitraje y eligió al mejor equipo del fútbol argentino

En esa misma línea, cuestionó duramente la implementación del sistema de asistencia arbitral: "¿Dónde está el VAR? Porque todos hablan del VAR y nadie sabe dónde está, quién está en el VAR; si están en el VAR o no están. Supuestamente está en Ezeiza. No sé por qué no están en los estadios".

"Estamos dentro de un sistema y tenemos que convivir. Lamentablemente el fútbol fue tomando un camino complejo donde todo se sospecha y nada es claro. Termina siendo un barullo como hoy en un campeonato que no se entiende", sumó en su charla con el programa Todo Pasa, de Urbana Play.

El mejor equipo de la actualidad según Verón

En medio de este contexto, Verón diferenció la gestión de la pelota y colocó a un equipo por encima del resto en la actualidad: "Para mí, Boca es el mejor equipo en Argentina por continuidad y por regularidad. Encontró una muy buena base en los chicos del club y, a partir de ahí, empezó a ensamblar mucho de lo que tenía en el plantel". Sobre la final continental ante Atlético Mineiro, completó: "Lo veo bien, obviamente después son finales, son partidos únicos".

Finalmente, el presidente de Estudiantes se enfocó en el trascendental choque del 28 de noviembre y el valor histórico de la institución: "Siempre lo soñás, a mí me tocó vivirlo como jugador. También por parte de mi padre, al conocer sus historias o la historia de Estudiantes. Obviamente, esto tiene algo de consecuencia en lo que hacemos en el día a día y en lo que fuimos construyendo en estos años. Siempre de menor a mayor y trabajando sobre un proyecto".

"Hay clubes que tienen una historia que hace que, en estos momentos, se ponga arriba de la mesa, es algo que juega. A diferencia de otros que la están construyendo, que por ahí llegan por primera vez a una final. El escudo tiene un peso propio. Eso no le pertenece solo a Estudiantes, pero tenemos nuestra historia con la Copa y la hacemos valer", sentenció Verón.