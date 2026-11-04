Godoy Cruz vs Tristán Suárez: la sede elegida y cuándo será confirmada por las autoridades

Godoy Cruz y Tristán Suárez buscarán el ascenso a la Primera División en la final de la Primera Nacional. El partido a disputarse el próximo 14 de noviembre aún no tiene sede ni horario pero hay un escenario que tiene el visto bueno y podría ser confirmado en los próximos días.
Godoy Cruz vs Tristán Suárez por la final de la Primera Nacional
Este jueves habrá una reunión entre las autoridades de la AFA y de la Primera Nacional junto a los presidentes de ambos clubes y los encargados de la seguridad de la provincia de Córdoba, tierra elegida para disputar la final.
El escenario que pica en punta es el Estadio Julio César Villagra. En la mencionada reunión, los directivos confirmarán el escenario y diagramarán no solo el operativo policial sino también la cantidad de entradas para cada parcialidad, la ubicación tanto de los hinchas de Godoy Cruz como de Tristán Suárez en el estadio, entre otros detalles vinculados a un evento de semejante magnitud.
Si bien el horario no está confirmado, las dos opciones que se manejan son: 15 ó 17 horas. Cabe destacar que el Estadio Mario Alberto Kempes no fue elegido por el partido que la Selección Argentina jugará ante Costa Rica el 17 de noviembre; tampoco podrá ser utilizado el de Instituto debido a un recital de Tan Biónica.
El perdedor de la final entre Tristán Suárez y Godoy Cruz se sumará a partir de los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso a la Primera División. Esta segunda parte del torneo, los playoffs, lo disputarán los equipos que se ubicaron del 2do al 8vo puesto en la tabla de posiciones de cada zona.
En pocas palabras
- Final confirmada: Godoy Cruz y Tristán Suárez jugarán la final de la Primera Nacional por el primer ascenso el 14 de noviembre.
- Sede principal: El Estadio Julio César Villagra de Córdoba es el principal candidato para albergar el encuentro.
- Ascenso secundario: El perdedor disputará el Reducido por el segundo ascenso a Primera División.