Godoy Cruz vs Tristán Suárez: la sede elegida y cuándo será confirmada por las autoridades

Godoy Cruz vs Tristán Suárez por la final de la Primera Nacional

Este jueves habrá una reunión entre las autoridades de la AFA y de la Primera Nacional junto a los presidentes de ambos clubes y los encargados de la seguridad de la provincia de Córdoba, tierra elegida para disputar la final.

El escenario que pica en punta es el Estadio Julio César Villagra. En la mencionada reunión, los directivos confirmarán el escenario y diagramarán no solo el operativo policial sino también la cantidad de entradas para cada parcialidad, la ubicación tanto de los hinchas de Godoy Cruz como de Tristán Suárez en el estadio, entre otros detalles vinculados a un evento de semejante magnitud.