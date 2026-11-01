Rodolfo D'Onofrio explotó por la expulsión y Javier Castrilli defendió al árbitro

Rodolfo D'Onofrio explotó contra el árbitro

Lejos de guardar silencio, el ex presidente del club de Núñez, Rodolfo D’Onofrio, expresó su enojo por la expulsión de Lucas Martínez Quarta en el arranque del Superclásico a través de una serie de mensajes que publicó en las redes sociales, apuntando con dureza contra las autoridades arbitrales en su cuenta de X (ex Twitter): "Qué ladrones que son, Un día todos van a recibir la sanción que les corresponde. El futbol argentino no se merece esto!!!!".

Rodolfo D'Onofrio está encendido.

Con el correr de los minutos, el histórico directivo redobló sus acusaciones y vinculó la determinación de Nicolás Ramírez con episodios recientes, denunciando supuestas parcialidades en las revisiones tecnológicas.

River está que arde.

En esa misma línea, amplió su descargo sin filtros: "Se acuerdan en la cancha de River, si el penal que nos hacen sobre el final del partido y el VAR ni llamo. Podrá ser lo que quieran pero siempre favorecen a sus amigos. No me puedo quedar callado. Es una vergüenza".

Javier Castrilli aprobó la decisión del árbitro

Javier Castrilli se mostró de acuerdo con la decisión de Nicolás Ramírez: "La expulsión de Martínez Quarta es correcta. Lo increíble es que Ramírez no había sancionado semejante infracción",

La expulsión de Martínez Quarta es correcta. Lo increíble es que Ramírez no había sancionado semejante infracción… tan clara… cuántas dudas deja para el futuro del juego… — Javier Castrilli (@castrillijavier) November 1, 2026

Tan clara… cuántas dudas deja para el futuro del juego... Tan clara… cuántas dudas deja para el futuro del juego...