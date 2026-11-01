La temprana expulsión de Lucas Martínez Quarta en el amanecer del Superclásico desató una intensa controversia que sacudió de inmediato el desarrollo del partido. La decisión de mostrarle la tarjeta roja directa al defensor central dejó a River en inferioridad numérica a los pocos minutos de juego y encendió una fuerte discusión reglamentaria que se trasladó al instante fuera de la cancha.
Rodolfo D'Onofrio explotó por la expulsión y Javier Castrilli defendió al árbitro
El ex presidente de River, Rodolfo D'Onofrio, lanzó duras acusaciones contra Nicolás Ramírez, pero Javier Castrilli estuvo de acuerdo con la roja
Frente a esta polémica situación, el ex presidente del club de Núñez, Rodolfo D'Onofrio, estalló de furia en sus redes sociales y lanzó una grave acusación contra el arbitraje de Nicolás Ramírez, denunciando presuntos favoritismos.
Sin embargo, en la vereda opuesta se plantó el ex árbitro Javier Castrilli, quien salió al cruce para defender con firmeza la determinación del juez principal y respaldar la legalidad de la sanción disciplinaria.
Rodolfo D'Onofrio explotó contra el árbitro
Lejos de guardar silencio, el ex presidente del club de Núñez, Rodolfo D’Onofrio, expresó su enojo por la expulsión de Lucas Martínez Quarta en el arranque del Superclásico a través de una serie de mensajes que publicó en las redes sociales, apuntando con dureza contra las autoridades arbitrales en su cuenta de X (ex Twitter): "Qué ladrones que son, Un día todos van a recibir la sanción que les corresponde. El futbol argentino no se merece esto!!!!".
Con el correr de los minutos, el histórico directivo redobló sus acusaciones y vinculó la determinación de Nicolás Ramírez con episodios recientes, denunciando supuestas parcialidades en las revisiones tecnológicas.
En esa misma línea, amplió su descargo sin filtros: "Se acuerdan en la cancha de River, si el penal que nos hacen sobre el final del partido y el VAR ni llamo. Podrá ser lo que quieran pero siempre favorecen a sus amigos. No me puedo quedar callado. Es una vergüenza".
Javier Castrilli aprobó la decisión del árbitro
Javier Castrilli se mostró de acuerdo con la decisión de Nicolás Ramírez: "La expulsión de Martínez Quarta es correcta. Lo increíble es que Ramírez no había sancionado semejante infracción",
En pocas palabras
- D'Onofrio explotó: El ex presidente de River acusó al arbitraje de favoritismo tras una expulsión en el Superclásico.
- Castrilli defendió al árbitro: El ex juez avaló la decisión de Nicolás Ramírez sobre la roja a Martínez Quarta.
- Polémica arbitral: Se generó un fuerte debate sobre las sanciones y el uso del VAR en el partido.