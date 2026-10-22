Eduardo Domínguez y Boca, cara a cara: cómo está el historial

Hasta el momento el Barba acumula cuatro victorias, cinco empates y cinco derrotas. Sin embargo, la balanza adquiere una efectividad perfecta en cruces de eliminación directa. En los mata-mata tiene un 100% de efectividad al superar las dos series disputadas.

El primer antecedente en un duelo decisivo ocurrió el 22 de noviembre de 2023 por las semifinales de la Copa Argentina. Ese día Estudiantes venció 3-2 a Boca. El segundo triunfo en una llave eliminatoria se dio el 30 de abril de 2024 en las semifinales de la Copa de la Liga: tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, el elenco platense avanzó por penales.

Su paso por el Pincha representó su etapa más efectiva ante el Xeneize. De los 14 encuentros dirigidos en total, 9 corresponden a su ciclo en La Plata, donde cosechó sus 4 triunfos, 3 empates y 2 caídas.

Los partidos, uno por uno