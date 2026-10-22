Boca y Atlético Mineiro definirán la Copa Sudamericana 2026 en Barranquilla. El Xeneize clasificó tras vencer 3-2 a Vasco da Gama en el global, mientras que el conjunto brasileño avanzó pese a caer 2-0 en Montevideo, haciendo valer el 3-0 cosechado en la ida.
Eduardo Domínguez y Boca, cara a cara: cómo está el historial
Eduardo Domínguez, DT del Atlético Mineiro, enfrentó a Boca en 14 ocasiones. Cómo está su historial ante el Xeneize
El cruce tendrá un condimento especial: Eduardo Domínguez enfrentará por decimoquinta vez al club de la Ribera. Será el primer mano a mano del Barba al frente de un equipo extranjero.
El historial de Eduardo Domínguez contra Boca
El historial de Eduardo Domínguez contra Boca registra una extrema paridad tras 14 enfrentamientos. Estos están divididos en sus pasos por Huracán, Colón, Independiente y Estudiantes de La Plata.
Hasta el momento el Barba acumula cuatro victorias, cinco empates y cinco derrotas. Sin embargo, la balanza adquiere una efectividad perfecta en cruces de eliminación directa. En los mata-mata tiene un 100% de efectividad al superar las dos series disputadas.
El primer antecedente en un duelo decisivo ocurrió el 22 de noviembre de 2023 por las semifinales de la Copa Argentina. Ese día Estudiantes venció 3-2 a Boca. El segundo triunfo en una llave eliminatoria se dio el 30 de abril de 2024 en las semifinales de la Copa de la Liga: tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, el elenco platense avanzó por penales.
Su paso por el Pincha representó su etapa más efectiva ante el Xeneize. De los 14 encuentros dirigidos en total, 9 corresponden a su ciclo en La Plata, donde cosechó sus 4 triunfos, 3 empates y 2 caídas.
Los partidos, uno por uno
- 8 de mayo de 2016: Huracán 0-0 Boca (Campeonato de Primera División)
- 27 de enero de 2018: Boca 2-0 Colón (Superliga 2017/18)
- 30 de septiembre de 2018: Boca 3-1 Colón (Superliga 2018/19)
- 26 de septiembre de 2021: Boca 1-0 Colón (Torneo LPF 2021)
- 26 de febrero de 2022: Independiente 2-2 Boca (Copa LPF 2022)
- 15 de abril de 2023: Boca 0-1 Estudiantes (Torneo LPF 2023)
- 28 de octubre de 2023: Boca 0-0 Estudiantes (Copa LPF 2023)
- 22 de noviembre de 2023: Boca 2-3 Estudiantes (Semifinal Copa Argentina 2023)
- 12 de abril de 2024: Estudiantes 1-0 Boca (Copa LPF 2024)
- 30 de abril de 2024: Estudiantes 1-1 Boca —penales 3-1— (Semifinal Copa de la Liga 2024)
- 26 de agosto de 2024: Estudiantes 1-1 Boca (Torneo LPF 2024)
- 19 de abril de 2025: Boca 2-0 Estudiantes (Torneo Apertura 2025)
- 2 de noviembre de 2025: Estudiantes 1-2 Boca (Torneo Clausura 2025)
- 28 de enero de 2026: Estudiantes 2-1 Boca (Torneo Apertura 2026)
En pocas palabras
- Historial: Eduardo Domínguez enfrentará a Boca por decimoquinta vez, con un saldo previo de 4 triunfos, 5 empates y 5 derrotas.
- Series definitorias: El DT tiene un 100% de efectividad en cruces de eliminación directa contra el Xeneize, habiendo ganado las dos series disputadas.
- Últimos cruces: El entrenador debutó en llaves mano a mano contra Boca en la Copa Argentina y Copa de la Liga 2023 y 2024.