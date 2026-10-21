La racha negativa en finales que Boca buscará cortar ante Atlético Mineiro

Boca quiere romper su racha adversa

La última vez que Boca levantó un trofeo internacional fue en la Recopa Sudamericana 2008, cuando superó por 5-3 en el global a Arsenal de Sarandí. En aquella época, el Xeneize ganó lugar para disputar dicha competencia tras coronarse en la Copa Libertadores 2007.

Cabe recordar que la institución estaba acostumbrada a dar vueltas olímpicas a nivel continental. Entre 2000 y 2008 alzó la Copa Libertadores 2000, 2001, 2003 y 2007, la Copa Sudamericana en 2004 y 2005, la Copa Intercontinental en 2000 y 2003, y la Recopa Sudamericana en 2006 y 2008.

Sin embargo, a partir de ese momento se inició una racha adversa sin festejos a nivel internacional. En este lapso Boca quedó al borde del festejo en tres tres ediciones del torneo de clubes más importante del continente.