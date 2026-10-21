Boca se metió en la gran final de la Copa Sudamericana tras vencer 3-1 a Vasco da Gama en Brasil. Tras perder 1-0 en La Bombonera, el equipo del Vasco Arruabarrena sacó pecho en el mítico Maracaná y se impuso por 3-1 gracias al agónico gol de Leandro Paredes.
La racha negativa en finales que Boca buscará cortar ante Atlético Mineiro
Boca se metió en la final de la Copa Sudamericana y buscará cortar una racha adversa a nivel internacional. Cuál fue su último título continental
Ahora, el Xeneize apuntará con todos sus cañones a levantar el título continental por tercera vez en su historia. La lucha por el título será ante Atlético Mineiro el próximo 21 de noviembre en Barranquilla. Allí el equipo buscará cortar una racha adversa en partidos decisivos de carácter internacional.
El encuentro tendrá un valor doble para el mundo Boca. Además de poder terminar con una sequía de 18 años sin títulos internacionales, el triunfo significaría el final de una seguidilla de caídas en instancias definitivas.
Boca quiere romper su racha adversa
La última vez que Boca levantó un trofeo internacional fue en la Recopa Sudamericana 2008, cuando superó por 5-3 en el global a Arsenal de Sarandí. En aquella época, el Xeneize ganó lugar para disputar dicha competencia tras coronarse en la Copa Libertadores 2007.
Cabe recordar que la institución estaba acostumbrada a dar vueltas olímpicas a nivel continental. Entre 2000 y 2008 alzó la Copa Libertadores 2000, 2001, 2003 y 2007, la Copa Sudamericana en 2004 y 2005, la Copa Intercontinental en 2000 y 2003, y la Recopa Sudamericana en 2006 y 2008.
Sin embargo, a partir de ese momento se inició una racha adversa sin festejos a nivel internacional. En este lapso Boca quedó al borde del festejo en tres tres ediciones del torneo de clubes más importante del continente.
- Copa Libertadores 2012: cayó ante Corinthians por un global de 3-1.
- Copa Libertadores 2018: perdió con River con un global de 5-3 (la revancha se jugó en el Santiago Bernabéu).
- Copa Libertadores 2023: fue derrota 2-1 ante Fluminense, en el Maracaná, en una final disputada a partido único.
En pocas palabras
- Boca Juniors: buscará cortar una racha negativa de 18 años sin títulos internacionales.
- Finalista: el Xeneize se metió en la gran final de la Copa Sudamericana tras vencer a Vasco da Gama.
- Rival y Fecha: la final será el 21 de noviembre en Barranquilla ante Atlético Mineiro.