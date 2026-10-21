"Es el hijo de p... más grande": el recuerdo imborrable en Primera División de un momento de película

El Rojo se impuso 4 a 1 con un doblete de Facundo Parra y, sobre el final, de Patricio Vidal y Patricio Rodríguez; antes había descontado Teo Gutiérrez (quien luego fue expulsado junto a Bruno Zucullini).

Así fue que mientras la mitad de Avellaneda celebraba, en la otra mitad comenzaba un enfrentamiento entre sus propias filas que ingresó en la historia del fútbol argentino de Primera División.

Teo Gutiérrez vio la tarjeta roja en el clásico de Avellaneda.

Capítulo 2: Acción

Como Teo Gutiérrez vio la tarjeta roja a los 67 minutos, cuando el resto del plantel llegó a los vestuarios se encontraron con que el delantero estaba en silencio, listo para dejar el estadio. Así lo relató Jorge De Olivera, arquero suplente de Racing: "Entramos al vestuario y Teo estaba sentadito, ya bañado y cambiado. Saja se le sentó al lado, lo puteó y lo invitó a pelear al baño".

Jorge Olivera estuvo en Racing entre 2009 y 2013.

"Teo le dijo que no, pero Saja le insistió y a la tercera vez que se lo dijo le tira un 1-2. Una piña lo rozó a Teo y ahí tuvimos que separarlos", continuó el relato el ex arquero.

En ese momento fue Giovanni Moreno (delantero y colombiano) quien salió a defender a su compatriota: "Cuando Gio lo quiso agarrar a Saja, el otro le pega sin querer en la ceja y enseguida se le hinchó. Gio no entendía nada, pero quería pegarle a Saja".

"En ese momento Teo se le escapa a uno que lo tenía agarrado, le tiró una patada voladora a Saja, pero él se corrió y Teo se cayó"; en ese momento la escena cambió totalmente: "Me di vuelta y aparece Teo con un fierro. Lo miré y le dije: 'Baja eso, ¿sos tarado?'”.

El tiempo pasó y las asperezas quedaron atrás.

Mirando hacia atrás, Jorge De Olivera dejó dos frases que aun resuenan: "Teo es el hijo de p… más grande que yo vi en una cancha", para luego agregar que para él se trataba de una pistola de aire comprimido, pero "era igual" a las de verdad.

Finalmente, Teo Gutiérrez fue cedido a Lanús y Alfio Coco Basile dejó su cargo, en una de las escenas más increíbles del fútbol argentino de Primera División.