Leandro Paredes, autor del último gol en una noche histórica: "Queremos llevar a Boca adonde merece estar"

Las sentidas palabras de Leandro Paredes tras la clasificación de Boca a la final de la Copa Sudamericana

Paredes ingresó para jugar los últimos 35 minutos del partido y cambiar la historia. Si bien el capitán demostró que no estaba al 100% desde lo físico, a los 42 minutos sacó un derechazo imponente desde afuera del área y la pelota se le metió al arquero Leo Jardim para liquidar el partido y darle a Boca el boleto a la instancia definitoria del certamen.

Tras el encuentro, Leandro Paredes mostró toda su emoción luego de un encuentro arduo en el Maracaná. "Es difícil encontrar palabras para explicar lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo", comenzó reconociendo el 5 de Boca.

"Hicimos una vuelta muy buena. Habíamos hecho un segundo tiempo muy bueno en La Bombonera, y hoy hicimos un partido perfecto de principio a fin", analizó el campeón del mundo.

"Tengo sólo palabras de agradecimiento para este grupo increíble, que están dando hasta lo que no tienen para llevar a Boca adonde merece estar", señaló el capitán del Xeneize, valorando el sacrificio de todo el equipo por llevar a Boca a una nueva final.

Boca había perdido la instancia de ida de la semifinal por 1 a 0 en la Bombonera, pero logró dar vuelta el resultado, en condición de visitante en el Maracaná con goles de Di Lollo, Merentiel y Paredes.

La final se jugará el sábado 21 de noviembre, en Barranquilla (Colombia), entre Boca y el ganador de la llave entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.