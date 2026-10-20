Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Copa Sudamericana

Boca finalista de la Copa Sudamericana: cuántas finales jugó y cómo le fue

Boca logró dar vuelta la serie ante Vasco Da Gama y se clasificó a la final de la Copa Sudamericana. Cuántas jugó y cómo le fue al Xeneize

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Boca jugará una nueva final de Copa Sudamericana.

Boca jugará una nueva final de Copa Sudamericana.

Luego de haber perdido en el primer chico de la serie, disputado en La Bombonera, Boca logró revertir la serie ante Vasco Da Gama y se metió en una nueva final de Copa Sudamericana. La tercera de su historia. Su rival saldrá del ganador de la llave que disputan Atlético Mineiro y Montevideo City Torke.

Ahora, el Xeneize buscará alzar el trofeo del torneo continental por tercera ocasión. Las dos anteriores se dieron, de forma consecutiva, en las ediciones disputadas en las temporadas 2004 y 2005.

Boca: bicampeón de la Copa Sudamericana

La historia de Boca en las finales de la Copa Sudamericana comenzó a escribirse en la edición de 2004. Tras caer 1-0 en el duelo de ida disputado en la altura de La Paz frente a Bolívar, dio vuelta la serie en La Bombonera.

Con goles tempraneros de Martín Palermo y Carlos Tévez, firmó un 2-0 inapelable para levantar dar su primera vuelta olímpica en el segundo torneo de clubes más importante del continente.

Tan solo un año más tarde, en 2005, el conjunto azul y oro reafirmó su gran momento a nivel internacional ante Pumas de la UNAM. Luego de igualar 1-1 en el estadio Olímpico Universitario de México, la revancha se jugó en Buenos Aires.

Con la Bombonera como escenario, el resultado se repitió y la llave se definió desde los doce pasos. En una tanda inolvidable que culminó 4-3, Roberto Abbondanzieri se vistió de héroe al atajar dos remates y ejecutar el penal decisivo que selló el histórico bicampeonato en la Copa Sudamericana.

En este contexto, Boca buscará seguir de racha a la hora de afrontar el partido decisivo. En la actual edición, la final se jugará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. El rival, saldrá del ganador de Atlético Mineiro y Montevideo City Torke.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas