Boca finalista de la Copa Sudamericana: cuántas finales jugó y cómo le fue

Con goles tempraneros de Martín Palermo y Carlos Tévez, firmó un 2-0 inapelable para levantar dar su primera vuelta olímpica en el segundo torneo de clubes más importante del continente.

Tan solo un año más tarde, en 2005, el conjunto azul y oro reafirmó su gran momento a nivel internacional ante Pumas de la UNAM. Luego de igualar 1-1 en el estadio Olímpico Universitario de México, la revancha se jugó en Buenos Aires.

Con la Bombonera como escenario, el resultado se repitió y la llave se definió desde los doce pasos. En una tanda inolvidable que culminó 4-3, Roberto Abbondanzieri se vistió de héroe al atajar dos remates y ejecutar el penal decisivo que selló el histórico bicampeonato en la Copa Sudamericana.

En este contexto, Boca buscará seguir de racha a la hora de afrontar el partido decisivo. En la actual edición, la final se jugará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. El rival, saldrá del ganador de Atlético Mineiro y Montevideo City Torke.