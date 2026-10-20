Más allá de que la lengua de suegra o sansevieria sea una planta ornamental, también oculta un secreto que pocas personas conocen. Es que, según recomiendan expertos en jardinería, enterrar una de sus hojas en una maceta presenta importantes beneficios.
Colocar una hoja de lengua de suegra o sansevieria en una maceta con tierra: para qué sirve
Si estás por podar tu lengua de suegra y no sabés qué hacer con las hojas, expertos sugieren enterrarlas en una maceta de otra planta
Para qué sirve enterrar trozos de lengua de suegra en las macetas
La lengua de suegra cuenta con hojas carnosas y duraderas (incluso semanas después de cortarlas) que protagonizan un truco de jardinería que despierta curiosidad: cortar una hoja en pequeños trozos y enterrarlos en la tierra de la maceta de otras plantas.
Esta práctica aprovecha los restos vegetales como materia orgánica, aunque sus beneficios dependen de la descomposición del material y no reemplazan necesariamente un fertilizante completo.
Aprovechar los restos de hojas de la sansevieria es una alternativa para quienes buscan reducir los residuos del jardín y mejorar el suelo de manera natural. Cuando el material vegetal se descompone, libera parte de sus componentes orgánicos y contribuye a la actividad de los microorganismos presentes en el sustrato.
Este proceso favorece la estructura de la tierra y aporta materia orgánica, especialmente en suelos que necesitan mejorar sus condiciones. Sin embargo, la velocidad de descomposición depende de la humedad, la temperatura, el tamaño de los trozos y la actividad biológica del suelo.
Para realizar este truco de jardinería de manera efectiva es importante seguir estos pasos:
- Seleccioná una hoja sana: elegí una hoja de lengua de suegra y cortala con una herramienta limpia
- Dividila en trozos pequeños: esto facilita su distribución en el sustrato y puede acelerar su descomposición
- Prepará la tierra: hacé pequeños huecos superficiales alrededor de la planta, sin dañar las raíces
- Enterrá los fragmentos: cubrilos con una capa fina de tierra y evitá acumular grandes cantidades de material vegetal
- Controlá la humedad: mantené el sustrato según las necesidades de cada especie, sin encharcarlo
Es importante destacar que este método es una forma complementaria de aprovechar restos vegetales de la lengua de suegra, pero no reemplaza otros cuidados de jardinería que necesita cualquier ejemplar.