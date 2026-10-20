Colocar una hoja de lengua de suegra o sansevieria en una maceta con tierra: para qué sirve

Aprovechar los restos de hojas de la sansevieria es una alternativa para quienes buscan reducir los residuos del jardín y mejorar el suelo de manera natural. Cuando el material vegetal se descompone, libera parte de sus componentes orgánicos y contribuye a la actividad de los microorganismos presentes en el sustrato.

¿Por qué recomiendan enterrar una hoja de la lengua de suegra y enterrarla en una maceta de otra planta?

Este proceso favorece la estructura de la tierra y aporta materia orgánica, especialmente en suelos que necesitan mejorar sus condiciones. Sin embargo, la velocidad de descomposición depende de la humedad, la temperatura, el tamaño de los trozos y la actividad biológica del suelo.

Para realizar este truco de jardinería de manera efectiva es importante seguir estos pasos:

Seleccioná una hoja sana: elegí una hoja de lengua de suegra y cortala con una herramienta limpia

Dividila en trozos pequeños: esto facilita su distribución en el sustrato y puede acelerar su descomposición

Prepará la tierra: hacé pequeños huecos superficiales alrededor de la planta, sin dañar las raíces

Enterrá los fragmentos: cubrilos con una capa fina de tierra y evitá acumular grandes cantidades de material vegetal

Controlá la humedad: mantené el sustrato según las necesidades de cada especie, sin encharcarlo

Las hojas de la lengua de suegra son útiles para fomentar el crecimiento de otras plantas.

Es importante destacar que este método es una forma complementaria de aprovechar restos vegetales de la lengua de suegra, pero no reemplaza otros cuidados de jardinería que necesita cualquier ejemplar.