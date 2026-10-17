Regalar plantas o flores es un detalle que transmite muchos sentimientos sin necesidad de expresar palabras. Sin embargo, cuando se trata de una sansevieria el gesto se transforma en un acto con mucho simbolismo para quien lo hace y con beneficios para quien lo recibe.
Regalar una planta sansevieria o lengua de suegra en el Día de la Madre: qué significa y qué beneficios trae
Obsequiar una sansevieria carga consigo un profundo significado espiritual, sobre todo si es en el domingo Día de la Madre
Dentro del feng shui, la lengua de suegra tiene un significado más profundo cuando las regalas o te las regalan en octubre, ya que para esta disciplina todo tiene un significado: el día en que lo haces o recibes y, sin duda, las plantas.
Un obsequio que pocos conocen, pero es muy recomendado por sus beneficios y significados para las madres, es regalarle en su día una de estas plantas. Te contamos por qué.
Por qué se regala una planta sansevieria o lengua de suegra en el Día de la Madre
Hay miles de razones por las que regalar una sansevieria a una madre es una idea que transmite buenos sentimientos porque se une con las energías del mes de octubre.
Primero porque combina el detalle ornamental y práctico de la jardinería con una carga energética profunda potenciada durante este mes. Además con un buen cuidado y algo de amor, la lengua de suegra es capaz de multiplicar sus beneficios y para que eso suceda nada mejor que regalarsela a una madre.
Es decir, son un regalo perfecto por que su simbolismo que nunca pasa desapercibido:
- Simboliza la fuerza, la adaptación y el amor inquebrantable de las madres.
- Como la lengua de suegra es capaz de soportar, falta de luz, agua y pasar por condiciones adversas, igual son capaces de florecer y sostenerse.
- Limpiar el estancamiento emocional y renueva las energías de la casa donde habita mamá.
- Octubre trae energías de luz y calidez, por lo que la Sansevieria es un imán para atraer la prosperidad, la buena suerte y la abundancia.
Desde hace mucho tiempo, las plantas han sido símbolo de cariño. En el Día de la Madre, particularmente la lengua de suegra se convierte en el regalo ideal porque transmiten emociones sin necesidad de palabras: amor, admiración y agradecimiento.
En pocas palabras
- Regalar sansevieria: las plantas tienen un significado espiritual profundo, especialmente en el Día de la Madre.
- Feng shui: la planta representa fuerza, adaptación y amor incondicional, limpiando energías negativas.
- Beneficios adicionales: potencialmente atrae prosperidad y buena suerte, siendo ideal para regalar en octubre.