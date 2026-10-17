Regalar una planta sansevieria o lengua de suegra en el Día de la Madre: qué significa y qué beneficios trae

ta planta une sus beneficios con los del mes de octubre y es un excelente regalo para el Día de la Madre.

Por qué se regala una planta sansevieria o lengua de suegra en el Día de la Madre

Hay miles de razones por las que regalar una sansevieria a una madre es una idea que transmite buenos sentimientos porque se une con las energías del mes de octubre.

Primero porque combina el detalle ornamental y práctico de la jardinería con una carga energética profunda potenciada durante este mes. Además con un buen cuidado y algo de amor, la lengua de suegra es capaz de multiplicar sus beneficios y para que eso suceda nada mejor que regalarsela a una madre.

La lengua de suegra se considera un regalo cargado de intenciones positivas.

Es decir, son un regalo perfecto por que su simbolismo que nunca pasa desapercibido:

Simboliza la fuerza, la adaptación y el amor inquebrantable de las madres.

Como la lengua de suegra es capaz de soportar, falta de luz, agua y pasar por condiciones adversas, igual son capaces de florecer y sostenerse.

es capaz de soportar, falta de luz, agua y pasar por condiciones adversas, igual son capaces de florecer y sostenerse. Limpiar el estancamiento emocional y renueva las energías de la casa donde habita mamá.

Octubre trae energías de luz y calidez, por lo que la Sansevieria es un imán para atraer la prosperidad, la buena suerte y la abundancia.

Desde hace mucho tiempo, las plantas han sido símbolo de cariño. En el Día de la Madre, particularmente la lengua de suegra se convierte en el regalo ideal porque transmiten emociones sin necesidad de palabras: amor, admiración y agradecimiento.