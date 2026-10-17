Jubilaciones de ANSES en noviembre de 2026: cuánto se cobra con el aumento del 1,93% y el bono confirmado

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el esquema tarifario que regirá durante noviembre de 2026 para jubilados y pensionados de todo el territorio nacional. En el marco del régimen de actualización mensual por costo de vida, las prestaciones previsionales tendrán un incremento del 1,93%.
El guarismo surge de trasladar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informada por el INDEC para septiembre (que se ubicó en el 1,9%), aplicando los dos decimales que estipula la fórmula técnica vigente. A esta recomposición porcentual se le adiciona la liquidación del bono extraordinario de $70.000, el cual continúa actuando como red de contención económica para los sectores más vulnerables.
Escala previsional de noviembre: montos confirmados de bolsillo
Con la integración del 1,93% de ajuste y la continuidad del adicional de $70.000, los haberes a percibir en mano durante el undécimo mes de 2026 quedan estructurados en las siguientes cifras:
- Jubilación mínima: $514.158,45
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $425.326,76
- Pensiones No Contributivas (PNC Invalidez/Vejez): $380.910,91
- Jubilación máxima: $2.988.765,84
Cómo se liquida el bono de $70.000 en noviembre
El beneficio adicional de $70.000 mantiene su valor fijo nominal —sin variaciones desde marzo de 2024— y se transfiere de forma automática en la misma cuenta bancaria y día de acreditación que la mensualidad habitual. El criterio de distribución contempla tres realidades:
- Pago íntegro: destinado exclusivamente a titulares de la jubilación mínima ($444.158,45), la PUAM y las Pensiones No Contributivas.
- Pago proporcional: quienes cobren una prestación superior al haber mínimo pero por debajo del techo de $514.158,45, reciben la suma justa y necesaria hasta empatar ese total de corte.
- Sin bono: los ingresos previsionales intermedios y superiores que rebasen los $514.158,45 netos quedan fuera del alcance de este refuerzo fiscal.
Trámite jubilatorio en ANSES: guía para iniciar el retiro
Para los trabajadores que hayan cumplido la edad legal (60 años en mujeres y 65 años en varones) y acumulen los 30 años de servicios reglamentarios, el trámite para acceder a la jubilación ordinaria se inicia a través de los canales digitales:
- Ingreso al portal: acceder al sitio web de ANSES o a la aplicación móvil e identificarse en Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Revisión de aportes: chequear el historial previsional en el módulo Trabajo > Consultar Historia Laboral para constatar que todas las etapas laborales estén computadas en el sistema.
- Respaldo documental: en caso de detectar períodos faltantes, juntar las certificaciones de servicios, recibos de haberes antiguos, comprobantes de obra social o Declaración Jurada, sumado a la descarga y llenado del Formulario 6.18 de solicitud previsional.
- Reserva de turno: gestionar una cita presencial mediante la plataforma web y acudir el día seleccionado a la delegación de ANSES designada con el DNI en mano.
En pocas palabras
- ANSES definió haberes: Jubilaciones y pensiones aumentan 1,93% en noviembre de 2026.
- Bono de $70.000: Se mantiene fijo para reforzar ingresos de sectores vulnerables.
- Trámite jubilatorio: Se inicia online en Mi ANSES con revisión de aportes.