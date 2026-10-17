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Jubilaciones de ANSES en noviembre de 2026: cuánto se cobra con el aumento del 1,93% y el bono confirmado

La Administración Nacional de la Seguridad Social definió el nuevo cuadro de haberes para el anteúltimo mes del año con base en la inflación oficial de septiembre

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Jubilaciones de ANSES en noviembre de 2026: cuánto se cobra con el aumento del 1,93% y el bono confirmado

Jubilaciones de ANSES en noviembre de 2026: cuánto se cobra con el aumento del 1,93% y el bono confirmado

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el esquema tarifario que regirá durante noviembre de 2026 para jubilados y pensionados de todo el territorio nacional. En el marco del régimen de actualización mensual por costo de vida, las prestaciones previsionales tendrán un incremento del 1,93%.

El guarismo surge de trasladar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informada por el INDEC para septiembre (que se ubicó en el 1,9%), aplicando los dos decimales que estipula la fórmula técnica vigente. A esta recomposición porcentual se le adiciona la liquidación del bono extraordinario de $70.000, el cual continúa actuando como red de contención económica para los sectores más vulnerables.

Escala previsional de noviembre: montos confirmados de bolsillo

Con la integración del 1,93% de ajuste y la continuidad del adicional de $70.000, los haberes a percibir en mano durante el undécimo mes de 2026 quedan estructurados en las siguientes cifras:

  • Jubilación mínima: $514.158,45
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $425.326,76
  • Pensiones No Contributivas (PNC Invalidez/Vejez): $380.910,91
  • Jubilación máxima: $2.988.765,84

Cómo se liquida el bono de $70.000 en noviembre

El beneficio adicional de $70.000 mantiene su valor fijo nominal —sin variaciones desde marzo de 2024— y se transfiere de forma automática en la misma cuenta bancaria y día de acreditación que la mensualidad habitual. El criterio de distribución contempla tres realidades:

  • Pago íntegro: destinado exclusivamente a titulares de la jubilación mínima ($444.158,45), la PUAM y las Pensiones No Contributivas.
  • Pago proporcional: quienes cobren una prestación superior al haber mínimo pero por debajo del techo de $514.158,45, reciben la suma justa y necesaria hasta empatar ese total de corte.
  • Sin bono: los ingresos previsionales intermedios y superiores que rebasen los $514.158,45 netos quedan fuera del alcance de este refuerzo fiscal.

Trámite jubilatorio en ANSES: guía para iniciar el retiro

Para los trabajadores que hayan cumplido la edad legal (60 años en mujeres y 65 años en varones) y acumulen los 30 años de servicios reglamentarios, el trámite para acceder a la jubilación ordinaria se inicia a través de los canales digitales:

  • Ingreso al portal: acceder al sitio web de ANSES o a la aplicación móvil e identificarse en Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
  • Revisión de aportes: chequear el historial previsional en el módulo Trabajo > Consultar Historia Laboral para constatar que todas las etapas laborales estén computadas en el sistema.
  • Respaldo documental: en caso de detectar períodos faltantes, juntar las certificaciones de servicios, recibos de haberes antiguos, comprobantes de obra social o Declaración Jurada, sumado a la descarga y llenado del Formulario 6.18 de solicitud previsional.
  • Reserva de turno: gestionar una cita presencial mediante la plataforma web y acudir el día seleccionado a la delegación de ANSES designada con el DNI en mano.

En pocas palabras

  • ANSES definió haberes: Jubilaciones y pensiones aumentan 1,93% en noviembre de 2026.
  • Bono de $70.000: Se mantiene fijo para reforzar ingresos de sectores vulnerables.
  • Trámite jubilatorio: Se inicia online en Mi ANSES con revisión de aportes.
Resumen generado por Thinkindot AI

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