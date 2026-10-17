Jubilaciones de ANSES en noviembre de 2026: cuánto se cobra con el aumento del 1,93% y el bono confirmado

El guarismo surge de trasladar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informada por el INDEC para septiembre (que se ubicó en el 1,9%), aplicando los dos decimales que estipula la fórmula técnica vigente. A esta recomposición porcentual se le adiciona la liquidación del bono extraordinario de $70.000, el cual continúa actuando como red de contención económica para los sectores más vulnerables.

Escala previsional de noviembre: montos confirmados de bolsillo

Con la integración del 1,93% de ajuste y la continuidad del adicional de $70.000, los haberes a percibir en mano durante el undécimo mes de 2026 quedan estructurados en las siguientes cifras: