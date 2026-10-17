La "dueña" de la Ruta 7 defendió los peajes y avisó que para camiones suben a $21.000 en un año

La suba de peajes en la Ruta 7 bajo la nueva concesión ya generó polémica.

La obra del tramo de alta montaña será más lenta, por las complejidades y el estado actual de la ruta: “Nos vamos a tomar el año que nos da el pliego”.

Al año de estas obras, además, se sumarán otros dos nuevos peajes: “Uno en Maipú- San Martín (Variante Palmira) y otro en Potrerillos”, como indica el pliego de la concesión de Vialidad Nacional.

El peaje se queda

El aumento de peajes en la ruta a Chile encendió una polémica; no tanto el de La Paz, que venía actualizándose, sino más bien el de Las Cuevas, que estaba muy atrasado y desde el viernes pasado se equiparó con el del Este.

Al ver que el valor pasó de alrededor de $1.500 a $7.500 o $9.300 según el porte del camión, los transportistas de Aprocam (Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza) amenazaron con no pagar el peaje.

Carlos Messina, presidente de Aprocam, argumentó que la obra recién empieza, que el estado del camino está lejos de ser el ideal y que “en cualquier servicio, primero se brinda la prestación y luego se cobra”.

Consultado por Nihuil acerca de este reclamo, Barbeito fue clarísimo: “La Ley 17.520 y el decreto 97 de febrero del 2025 que dictó Nación establece que se van a concesionar 16 corredores en todo el país. Y el pliego reza que, durante el primer año de concesión, tenemos que cobrar lo que estamos cobrando. No podemos cambiar el contrato”.

Y agregó: "No está establecido en el pliego que primero se hacen las obras y que después se cobra. No lo dice el contrato y no es lo que está pasando en ninguno de los 16 corredores viales que se han licitado en toda Argentina".

Y no solo eso, como explicábamos, una vez concluidas las obras de “puesta en valor”, la empresa ya puede empezar a cobrar la tarifa ofertada, que en estos casos es de $3.090 más la actualización de precios que se vaya pactando con Nación.

El plan de obra en la Ruta 7

El cronograma de la concesionaria se divide en distintas etapas a lo largo de los 5 años iniciales, destinando una inversión aproximada de $45.000 millones anuales.

Durante el primer año, el enfoque principal es la "puesta en valor" de la traza vial: “Tenemos que hacer 200.000 m² de bacheo profundo. Por ejemplo, este año vamos a poner 10.000 toneladas de asfalto; tenemos que arreglar banquinas, hacer señalización horizontal y vertical de todo el corredor. Tenemos que arreglar las luminarias y transformarlas a LED. Que hacer sellado de las fisuras”.

A partir del segundo año, los trabajos avanzarán hacia la intervención de las losas de hormigón entre Penitentes y Las Cuevas, además de reparaciones estructurales complejas en puentes específicos de la zona de Uspallata: “Es el que está en un arroyo antes del hotel de Uspallata. Ahí hay que hacer un refuerzo en las bases y hay que agrandar una senda peatonal”.

Barbeito aclaró que los tramos críticos de Alta Montaña -como Agua de las Avispas y Potrerillos- requieren estudios técnicos profundos debido a filtraciones de agua subterránea y problemas estructurales acumulados tras años sin mantenimiento.

Asimismo, ratificó que el proyecto no contempla la incorporación de terceras vías, por lo que la traza actual mantendrá su configuración y las líneas amarillas de prohibición de adelantamiento para priorizar la seguridad vial.

El Niño, los derrumbes y cortes de la Ruta 7

Una enorme roca cayó sobre una camioneta esta semana. Prevenir eventos como ese, particulares en estos tiempos producto de las lluvias que provoca el fenómeno El Niño, será una de las prioridades de la concesionaria de la Ruta 7, que adelantó que habrá cortes de tránsito cada vez que sea necesario.

Barbeito confirmó que la empresa dispondrá de patrullas permanentes las 24 horas recorriendo el camino a Chile y pidió “máxima precaución en cuanto a la velocidad”.

“Cuando veamos alguna situación, vamos a tener que cortar el tránsito de manera preventiva porque hay que evitar posibles accidentes. Cuando hay riesgo de derrumbes, nosotros no podemos dejar el tránsito abierto eso porque un deslave podría tener consecuencias tremendas”, dijo.