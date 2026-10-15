"Parecía una película de terror". Así describió un conductor de camioneta el accidente donde estuvo a centímetros de perder su vida. Un desprendimiento de piedras aplastó literalmente el vehículo en el cual circulaba por alta montaña en la mañana del miércoles pasado.
Ruta 7: detalló "la película de terror" que vivió en alta montaña cuando una gran roca aplastó su camioneta
El conductor de la camioneta Toyota Hilux recordó los detalles del accidente que casi le cuesta la vida en alta montaña sobre Ruta 7
Tomás Agosin Valdes es chileno, pero está radicado en Mendoza. Por eso, más de una vez ha transitado por la Ruta 7 en dirección al país trasandino. Justamente en la mañana de ayer estaba regresando a bordo de su camioneta Toyota Hilux, que también utiliza para trabajar como reciclador. En el kilómetro 1.112, un desprendimiento de rocas terminó aplastando el vehículo.
"Por suerte lo vi a tiempo. Vi las piedras volando sobre mi cabeza y alcancé a frenar un poco. Si no me paraba, caía la piedra grande sobre el techo", recordó al ser entrevistado en Radio Nihuil. "La piedra más grande terminó sobre el capot. La camioneta ya no sirve más", se lamentó tras el accidente.
Si bien el desenlace podría haber sido peor, el conductor chileno detalló que sufrió golpes: "Me duele todo el cuerpo porque se encendieron los airbags y porque me paré literalmente sobre el freno. Me salvó la camioneta, si iba en un auto ni la cuento".
"Estoy pensando que no la voy a recorrer mas a esa ruta. El estado en que se encuentra, los pozos, no tener una contención. No fue una casualidad o algo fortuito, es un abandono total de la ruta", reclamó el conductor de la camioneta.
En pocas palabras
- Accidente en Alta Montaña: una camioneta fue aplastada por una piedra gigante en la Ruta Nacional 7.
- Evitó la tragedia: el conductor chileno frenó a tiempo y se salvó de milagro.
- Reclamo por la ruta: el conductor denunció abandono y falta de contención en el camino.