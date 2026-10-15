Ruta 7: detalló "la película de terror" que vivió en alta montaña cuando una gran roca aplastó su camioneta

Tomás Agosin Valdes es chileno, pero está radicado en Mendoza. Por eso, más de una vez ha transitado por la Ruta 7 en dirección al país trasandino. Justamente en la mañana de ayer estaba regresando a bordo de su camioneta Toyota Hilux, que también utiliza para trabajar como reciclador. En el kilómetro 1.112, un desprendimiento de rocas terminó aplastando el vehículo.

"Por suerte lo vi a tiempo. Vi las piedras volando sobre mi cabeza y alcancé a frenar un poco. Si no me paraba, caía la piedra grande sobre el techo", recordó al ser entrevistado en Radio Nihuil. "La piedra más grande terminó sobre el capot. La camioneta ya no sirve más", se lamentó tras el accidente.