Tras casi cuatro horas de trabajo, se logró controlar la pérdida de gas registrada este sábado en Godoy Cruz, que había obligado a evacuar de manera preventiva a los vecinos de la zona. Una vez concluidas las tareas, la situación quedó normalizada y los servicios fueron restablecidos.
Video: Bomberos lograron controlar la pérdida de gas en Godoy Cruz tras casi 4 horas de maniobras
Una dotación de Bomberos Voluntarios trabajó en Perito Moreno 497 al detectarse una pérdida en la red principal
El episodio comenzó cerca de las 12:44, cuando personal de AYSAM dañó accidentalmente una cañería mientras trabajaba con maquinaria en calle Perito Francisco Moreno 474, próximo al Instituto ISEP. Ante el llamado a la línea de emergencias, intervinieron Bomberos Voluntarios, que informaron que el conducto afectado sería el que abastece al instituto.
A las 16:38, personal de AYSAM logró interrumpir el suministro en el sector. Eso permitió que operarios de ECOGAS accedieran a la cañería principal y controlaran la fuga.
En el lugar también tomó intervención la Comisaría 7ª de Godoy Cruz, que encuadró el hecho como una averiguación por pérdida de gas.
En pocas palabras
Control de pérdida de gas: Bomberos controlaron una fuga en Godoy Cruz tras casi 4 horas de maniobras.
- Causa del incidente: Una dotación de Bomberos Voluntarios trabajó en Perito Moreno 497 por una pérdida detectada en la red principal.
- Normalización: La situación quedó normalizada y los servicios fueron restablecidos tras la interrupción del suministro y control de la fuga.