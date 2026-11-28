El episodio comenzó cerca de las 12:44, cuando personal de AYSAM dañó accidentalmente una cañería mientras trabajaba con maquinaria en calle Perito Francisco Moreno 474, próximo al Instituto ISEP. Ante el llamado a la línea de emergencias, intervinieron Bomberos Voluntarios, que informaron que el conducto afectado sería el que abastece al instituto.

A las 16:38, personal de AYSAM logró interrumpir el suministro en el sector. Eso permitió que operarios de ECOGAS accedieran a la cañería principal y controlaran la fuga.