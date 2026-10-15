Aprocam avisó que los camioneros no pagarán la suba de peajes en la ruta a Chile hasta que haya mejoras

La queja se hace oír más fuerte por un cambio que parece haber pasado desapercibido: hasta ahora los transportistas pagaban una sola vez, al salir del país. Ahora, con el nuevo esquema de concesión, Caminos del Aconcagua implementó la modalidad de cobro al egreso e ingreso, con lo cual el costo escaló a entre $15.000 y $18.600 por camión.

Para Squartini, secretario de Aprocam, "no nos oponemos a que los peajes suban, pero queremos que antes el concesionario haga algo para mejorar el estado de la ruta".

Qué pasa con los camiones que se niegan a pagar la suba del peaje

"Son montos que a su vez se multiplican por dos, ya que hay que pagar en Desagüadero, donde la ruta está en mejor estado, y luego camino a Chile en Las Cuevas. Pero una vez que se instalen los otros dos puestos de cobro de peajes será por cuatro", precisó Ricardo Squartini, secretario de Aprocam.

La UTE integrada por Laugero Construcciones, Green y Corporación del Sur relativizó la decisión de transportistas que rechazan el incremento por exorbitante. Aseguran que la mayoría de las unidades abonan los nuevos importes sin problemas y prometen que las mejoras en la ruta (bacheos, señalética y nuevos guardarrails) empezarán a verse pronto.

Entre tanto, ante quienes "se plantan" y rechazan el aumento en puestos de peajes toman una de dos medidas: anotar el número de patente de la unidad conducida por el camionero "rebelde" o hacerles firmar una especie de documento, o en el mejor de los casos, volver a intentar cobrarles al regreso de Chile.

A su vez, según Caminos del Aconcagua, el contrato de concesión los habilita a aplicar ajustes trimestrales, con lo cual los valores volverían a aumentar en enero de 2027. Todo bajo un coeficiente que pondera el consumo de combustible, costo de maquinaria y salarios del personal, entre otras variables.

Aprocam va a la justicia para frenar el aumento

Las cifras ilustran cuánto puede recaudar la UTE concesionaria en base al flujo de camiones en la alta montaña mendocina. A razón de 1.300 unidades diarias (650 que entran y otras tantas que salen), con el ajuste inicial de tarifas, Caminos del Aconcagua se asegura casi $10 millones por día.

Según Squartini, "no nos oponemos a que los peajes aumenten, pero al menos que hagan algo, que haya una contraprestación y empiecen a trabajar. Hay baches enormes en la ruta que empeoran con las lluvias. Exponemos a los camiones a roturas y un desgaste con costos que terminan impactando en las tarifas".

La situación de la concesión de la principal ruta que tiene Mendoza -y es troncal al llamado Corredor Bioceánico- es particular, pero no la única. Al menos otras 11 concesiones se sometieron a conflictos similares que terminaron en la Justicia, con distinta suerte.

Por eso, los empresarios admiten que analizan presentar un recurso de amparo para obligar a la UTE a retrotraer los valores de los peajes a la espera de avances concretos en el arreglo de la carpeta asfáltica que justifiquen un incremento. El planteo, por ahora, avanza sin prisa pero sin pausa sosteniéndose en argumentos sólidos para que el tribunal que toque lo admita y trate.