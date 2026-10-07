Peajes en la Ruta 7: cuánto cuestan desde este viernes y cuándo se sumarán otros dos

Cuánto cuesta el peaje de la Ruta 7 desde el 9 de octubre

Categoría 1 (vehículos de 2 ejes y hasta 2,30 m de altura): $ 1.900 en efectivo y $ 1.850,10 con TelePASE o pago electrónico.

Categoría 2 (vehículos de 2 ejes y más de 2,30 m de altura, o de 3 o 4 ejes y hasta 2,30 m de altura): $ 3.800 en efectivo y $ 3.700,20 con TelePASE o pago electrónico.

Categoría 3 (vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,30 m de altura): $ 5.600 en efectivo y $ 5.550,31 con TelePASE o pago electrónico.

Categoría 4 (vehículos de 5 o 6 ejes): $ 7.500 en efectivo y $ 7.400,41 con TelePASE o pago electrónico.

Categoría 5 (vehículos de más de 6 ejes): $ 9.300 en efectivo y $ 9.250,51 con TelePASE o pago electrónico.

La concesionaria actualizó los valores y equiparó los precios de los peajes de La Paz y Las Cuevas, en el Paso a Chile.

Los otros dos peajes que tendrá la Ruta 7

El nuevo esquema de la Ruta 7 contempla 4 estaciones de peaje en Mendoza. A las actuales de La Paz y Las Cuevas se sumarán otras dos: una estará ubicada en la Variante Palmira, a la altura del kilómetro 1015, y la otra en Potrerillos, en el kilómetro 1095.

Pero esos dos nuevos puestos no comenzarán a cobrar desde este viernes. Su habilitación está vinculada a la ejecución de la obra inicial de puesta en valor que forma parte de la nueva concesión.

El contrato establece un plazo de hasta 12 meses desde la toma de posesión para completar esa primera etapa. Una vez terminada y certificada la obra, quedarán dadas las condiciones para incorporar los nuevos puestos al esquema de cobro.

La ruta a Chile estuvo repleta de camiones parados durante dos semanas.

A diferencia de las estaciones actuales, estos dos nuevos peajes deberán funcionar obligatoriamente mediante cobro automático, con vías canalizadas o sistema Free Flow, es decir, sin barreras.

Cómo se actualizarán los peajes

Los valores que comienzan a regir este viernes no quedarán congelados. El contrato de concesión establece un esquema de actualización periódica de las tarifas, tanto para las estaciones existentes como para las que se incorporen más adelante.

Según el pliego, los peajes se actualizarán cada 3 meses de acuerdo con la evolución de los costos vinculados a la operación y el mantenimiento de la ruta. La actualización podrá realizarse antes si, con autorización del Gobierno nacional, el coeficiente de variación de costos supera el 15%.

La fórmula contempla, entre otros factores, la evolución del costo de la mano de obra, el gasoil, el asfalto, los combustibles y lubricantes y el alquiler de maquinaria.

Foto: gentileza Osvaldo Valle

Obras en la Ruta 7

La nueva concesión contempla una intervención progresiva de los 329 kilómetros de la Ruta 7 incluidos en el corredor mendocino. La primera etapa, que ya comenzó, apunta a recuperar las condiciones de circulación y mantenimiento de la ruta.

Durante el primer año están previstos trabajos de bacheo y reparación de la calzada, banquinas, defensas y señalización, además de tareas de iluminación, limpieza de alcantarillas y cauces aluvionales y otras intervenciones para mejorar la seguridad vial.

Según la información oficial, el corredor llega a esta etapa después de años sin intervenciones estructurales continuas y sin tareas de mantenimiento ni repavimentación desde 2008.

Foto: Gerardo Tejeda/ Canal 7 Mendoza

Después de esta primera puesta en valor llegará una etapa de obras más importantes. Entre el segundo y el quinto año de la concesión se prevé avanzar con nuevas intervenciones de pavimentación, incluida la recuperación del tramo de alta montaña entre Punta de Vacas y Las Cuevas.

El contrato tiene una duración de 20 años y contempla una inversión superior a los U$S300 millones a lo largo de la concesión.