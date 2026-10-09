Por las obras en la Ruta 7 prevén 6 frentes simultáneos de trabajo y la renovación total del corredor

Los trabajos en la Ruta Nacional 7 demandarán cinco años. Foto: archivo

Puesta en marcha y frentes de trabajo en la Ruta 7

Fecha de inicio: la posesión de la ruta por parte de la constructora comenzó esta semana.

Frentes activos: tras 48 horas de haber asumido las tareas, ya se han desplegado frentes en La Paz y en la zona de Uspallata .

y en la zona de . Ampliación de tareas: se proyecta contar con 6 frentes simultáneos de trabajo a partir del próximo mes.

Trabajos iniciales y plan de obra a 5 años

Año 1: (emergencia y puesta en valor): se realizarán tareas críticas como el sellado de grietas, bacheo profundo en sectores más deteriorados, consolidación y perfilado de banquinas, limpieza general y de alcantarillas, recambio de defensas (guardarraíles) y la renovación total de luminarias por tecnología LED.

Obras estructurales (años 2 al 5): se ejecutará una intervención más profunda sobre una arteria que no recibía un mantenimiento integral de esta magnitud desde el año 2008.

A partir del 2º año (entre el 2º, 3º y 4º años) se avanzará con el recambio de losas de hormigón en el tramo comprendido entre Penitentes y Puente del Inca. Para los trabajos de hormigonado existe una ventana estival de unos 5 meses por año, dado que estas tareas requieren temperaturas superiores a los 5 °C.

En cuanto al mantenimiento posterior una vez concluidas las obras de infraestructura, la concesión prevé 15 años adicionales de mantenimiento constante.

El logo elegido por la UTE a cargo de las obras en la Ruta 7. En sus redes sociales, que hasta ahora no tienen publicaciones, podrán seguirse las novedades.

Planes ante el fenómeno de El Niño y contingencias climáticas

Habrá mayor equipamiento en alta montaña. Ante la perspectiva de tormentas estivales más severas e intensas por el impacto del fenómeno de El Niño, la empresa incorporará un mayor número de maquinarias y equipos de los previstos originalmente en el pliego.

Como respuesta rápida a desprendimientos el objetivo central es desplegar un sistema dinámico de cuadrillas en puntos críticos del corredor (como la curva de Guido o sectores cercanos a Cerros Amarillos) para limpiar rápidamente la calzada en caso de aludes o desprendimientos.

Habrá cortes programados y de ordenamiento. Se trabajará en coordinación para que los desvíos y cortes por obras sean programados y acotados en extensión, evitando resentir de manera severa el intenso flujo de tránsito turístico y de carga hacia y desde Chile durante la temporada de verano.

Cobro de peajes

Dalmiro Barbeito explicó que el esquema contractual establece que el cobro de peaje no se aplicará de forma inmediata, sino una vez completadas las exigencias y etapas prioritarias del plan de obras de emergencia y puesta en valor del primer año.