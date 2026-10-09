En una entrevista brindada a Radio Nihuil, Dalmiro Barbeito, representante de Corporación del Sur (una de las empresas a cargo de los trabajos), brindó detalles sobre las obras de mantenimiento y reconstrucción que se están ejecutando en la Ruta 7 (corredor internacional).
Por las obras en la Ruta 7 prevén 6 frentes simultáneos de trabajo y la renovación total del corredor
Dalmiro Barbeito, de Corporación del Sur, detalló a radio Nihuil el plan quinquenal de intervenciones, la estrategia frente a El Niño y el sistema de peaje
Son 329 kilómetros de la Ruta 7 en los que ya se iniciaron obras de recuperación y rehabilitación. Los trabajos fueron adjudicados a Caminos del Aconcagua en el tramo que se extiende desde Desaguadero hasta Palmira, incluida la variante Palmira, y desde Agrelo hasta Las Cuevas.
La UTE (Unión Transitoria de Empresas) a cargo de las obras está integrada por Laugero Construcciones, Green y Corporación del Sur S.A. Las primeras tareas han sido de bacheo y arreglo de banquinas.
Puesta en marcha y frentes de trabajo en la Ruta 7
- Fecha de inicio: la posesión de la ruta por parte de la constructora comenzó esta semana.
- Frentes activos: tras 48 horas de haber asumido las tareas, ya se han desplegado frentes en La Paz y en la zona de Uspallata.
- Ampliación de tareas: se proyecta contar con 6 frentes simultáneos de trabajo a partir del próximo mes.
Trabajos iniciales y plan de obra a 5 años
- Año 1: (emergencia y puesta en valor): se realizarán tareas críticas como el sellado de grietas, bacheo profundo en sectores más deteriorados, consolidación y perfilado de banquinas, limpieza general y de alcantarillas, recambio de defensas (guardarraíles) y la renovación total de luminarias por tecnología LED.
- Obras estructurales (años 2 al 5): se ejecutará una intervención más profunda sobre una arteria que no recibía un mantenimiento integral de esta magnitud desde el año 2008.
A partir del 2º año (entre el 2º, 3º y 4º años) se avanzará con el recambio de losas de hormigón en el tramo comprendido entre Penitentes y Puente del Inca. Para los trabajos de hormigonado existe una ventana estival de unos 5 meses por año, dado que estas tareas requieren temperaturas superiores a los 5 °C.
En cuanto al mantenimiento posterior una vez concluidas las obras de infraestructura, la concesión prevé 15 años adicionales de mantenimiento constante.
Planes ante el fenómeno de El Niño y contingencias climáticas
Habrá mayor equipamiento en alta montaña. Ante la perspectiva de tormentas estivales más severas e intensas por el impacto del fenómeno de El Niño, la empresa incorporará un mayor número de maquinarias y equipos de los previstos originalmente en el pliego.
Como respuesta rápida a desprendimientos el objetivo central es desplegar un sistema dinámico de cuadrillas en puntos críticos del corredor (como la curva de Guido o sectores cercanos a Cerros Amarillos) para limpiar rápidamente la calzada en caso de aludes o desprendimientos.
Habrá cortes programados y de ordenamiento. Se trabajará en coordinación para que los desvíos y cortes por obras sean programados y acotados en extensión, evitando resentir de manera severa el intenso flujo de tránsito turístico y de carga hacia y desde Chile durante la temporada de verano.
Cobro de peajes
Dalmiro Barbeito explicó que el esquema contractual establece que el cobro de peaje no se aplicará de forma inmediata, sino una vez completadas las exigencias y etapas prioritarias del plan de obras de emergencia y puesta en valor del primer año.
En pocas palabras
- Ruta 7: se iniciaron las obras de recuperación y rehabilitación en 329 km con 6 frentes simultáneos.
- Inversión y plazos: el plan quinquenal incluye obras estructurales y mantenimiento hasta 2033.
- Contingencias: se reforzará equipamiento en alta montaña ante El Niño y optimizarán cortes por obras.