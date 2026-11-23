Gendarmería Nacional detuvo la marcha del auto en el puesto Los Árboles, en Potrerillos, donde la Policía le hizo el test de alcoholemia. Imagen ilustrativa.

El test de alcoholemia confirmó que estaba borracho

Personal de Policía Vial le realizó el test de alcoholemia al conductor de 38 años, cuyo resultado fue de 1,83 gramos de alcohol por litro de sangre.

Tras el procedimiento con la alcoholemia positiva, el hombre fue trasladado a la Comisaría 53 y el Gol quedó secuestrado a disposición de la Justicia.