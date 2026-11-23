Un hombre de 38 años fue detenido cuando manejaba su auto por la Ruta 7 hacia Potrerillos, en Luján de Cuyo, luego de varios llamados al 911 que alertaron que manejaba de manera peligrosa. Le hicieron un test de alcoholemia el cual confirmó que tenía más de 2 veces de los 0,5 gramos de alcohol en sangre que permite la Ley de Tránsito de Mendoza.
Manejaba borracho por la Ruta 7, lo pararon en un control y le sacaron el auto
Varios llamados al 911 alertaron de un conductor que circulaba con maniobras imprudentes hacia Potrerillos. Lo detuvieron y confirmaron la alcoholemia positiva
El procedimiento comenzó a partir de un llamado al 911 que alertó sobre un VW Gol gris que avanzaba desde el oeste hacia Potrerillos y realizaba maniobras imprudentes, alrededor de las 23.15 del domingo.
La Policía comenzó la búsqueda de ese auto y, minutos después, personal de Gendarmería Nacional infirmó que había detenido el Gol en el puesto de control ubicado en Los Árboles.
El test de alcoholemia confirmó que estaba borracho
Personal de Policía Vial le realizó el test de alcoholemia al conductor de 38 años, cuyo resultado fue de 1,83 gramos de alcohol por litro de sangre.
Tras el procedimiento con la alcoholemia positiva, el hombre fue trasladado a la Comisaría 53 y el Gol quedó secuestrado a disposición de la Justicia.
En pocas palabras
- Detuvieron a conductor: un hombre de 38 años fue arrestado por circular de manera peligrosa en la Ruta 7.
- Alcoholemia positiva: el test confirmó 1,83 gramos de alcohol por litro de sangre, superando el máximo permitido.
- Secuestro y traslado: el conductor fue llevado a la Comisaría 53 y su auto, un VW Gol, fue secuestrado por la Justicia.