Vialidad provincial reparó un tramo de la reja de contención del Cacique Guaymallén, en Capital, donde un conductor borracho chocó y la destruyó. Luego del arreglo, indicaron que avanzarán en la Justicia para exigir que el autor del daño responda económicamente.
El hecho ocurrió el 8 de noviembre en la intersección de Costanera y calle Maipú, donde un conductor borracho chocó contra una reja de protección del canal Cacique Guaymallén, del lado de Capital.
Por el impacto destruyó más de 10 metros de la reja hasta que la camioneta quedó incrustada contra la contención, lo que evitó que cayera al canal en un sector que tiene más de 3 metros de profundidad. El conductor, un hombre de unos 60 años, circulaba en un utilitario cuando ocurrió el accidente.
Repararon la reja de la Costanera y ahora reclamarán el costo al conductor
Allí constataron que el conductor tenía un nivel de alcoholemia 6 veces superior al máximo permitido por la ley, establecido en 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre para conductores particulares.
Luego de este episodio, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) intervino para reemplazar el tramo dañado de la reja. Los trabajos permitieron recuperar la protección que bordea el canal Cacique Guaymallén, una estructura fundamental tanto para prevenir accidentes como para resguardar a los peatones que transitan por la zona.
Tras el arreglo, el Departamento de Legales de Vialidad Mendoza indicó que iniciará acciones judiciales contra el conductor para recuperar el dinero que gastaron en los trabajos realizados.
El organismo explicó que no es la primera vez que avanzan contra automovilistas por daños ocasionados en rutas y caminos provinciales. Entre los antecedentes mencionaron roturas de guardarraíles y columnas de alumbrado público.
En otros casos, Vialidad Provincial consiguió acuerdos con los responsables y logró recuperar los montos reclamados. La intención es que los gastos que generan los daños en calles o rutas no sean afrontados por el Estado, sino por quienes los ocasionan.
En pocas palabras
- Conductor borracho: un hombre chocó contra una reja de protección en la Costanera, destruyendo 10 metros de la estructura.
- Alcoholemia y Accidente: el conductor presentaba un nivel de alcohol en sangre seis veces superior al permitido, evitando caer al canal gracias a la reja.
- Acciones Legales: Vialidad Provincial reparó la estructura y ahora reclamará judicialmente el costo de la reparación al conductor infractor.