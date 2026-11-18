Repararon la reja de la Costanera y ahora reclamarán el costo al conductor

Allí constataron que el conductor tenía un nivel de alcoholemia 6 veces superior al máximo permitido por la ley, establecido en 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre para conductores particulares.

Vialidad Mendoza reparó una reja destruida por un conductor ebrio en Costanera y lo demandará judicialmente. Foto: Gobierno

Luego de este episodio, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) intervino para reemplazar el tramo dañado de la reja. Los trabajos permitieron recuperar la protección que bordea el canal Cacique Guaymallén, una estructura fundamental tanto para prevenir accidentes como para resguardar a los peatones que transitan por la zona.

Tras el arreglo, el Departamento de Legales de Vialidad Mendoza indicó que iniciará acciones judiciales contra el conductor para recuperar el dinero que gastaron en los trabajos realizados.

El organismo explicó que no es la primera vez que avanzan contra automovilistas por daños ocasionados en rutas y caminos provinciales. Entre los antecedentes mencionaron roturas de guardarraíles y columnas de alumbrado público.

Vialidad Provincial reparó los daños ocasionados en la reja que bordea el canal Cacique Guaymallén a la altura de Costanera y Maipú. Foto: Gobierno

En otros casos, Vialidad Provincial consiguió acuerdos con los responsables y logró recuperar los montos reclamados. La intención es que los gastos que generan los daños en calles o rutas no sean afrontados por el Estado, sino por quienes los ocasionan.