La canela ofrece distintos beneficios a la lengua de suegra.

Entonces, uno de los principales motivos para colocar una pequeña cantidad de canela en la maceta es ayudar a mantener bajo control los hongos que pueden aparecer cuando existe un exceso de humedad. La lengua de suegra necesita un riego moderado y un sustrato que permita eliminar rápidamente el agua sobrante, ya que sus raíces son sensibles al exceso de humedad.

La canela también puede utilizarse cuando se detecta una capa superficial blanquecina o señales compatibles con la presencia de hongos en la tierra. En estos casos, una cucharada distribuida sobre la tierra puede funcionar como complemento de otras medidas de cuidado. Sin embargo, no reemplaza el cambio de sustrato cuando el problema es importante ni soluciona una pudrición avanzada de las raíces.

La lengua de suegra crecerá con fuerza gracias a la canela.

Otro aspecto importante es que la canela no debe considerarse un fertilizante completo. Aunque puede aportar ciertos compuestos orgánicos y se utiliza como complemento en algunos cuidados caseros, la lengua de suegra necesita un sustrato adecuado y nutrientes equilibrados para crecer correctamente.

Para aplicar este truco, basta con colocar una cantidad pequeña y uniforme de canela sobre la tierra de la sansevieria, evitando formar una capa demasiado gruesa. También es fundamental controlar el riego y comprobar que la maceta tenga orificios de drenaje.