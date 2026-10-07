La lengua de suegra o sansevieria, más allá de que sea una de las suculentas más resistentes, necesita de distintos cuidados de jardinería para crecer con fuerza. En este caso, te contaré para qué sirve colocar una cucharadita de canela en su tierra, algo que pocas personas conocen.
Colocar una cucharada de canela en la tierra de la lengua de suegra o sansevieria: para qué sirve
La canela es una especie noble para la salud, como así también para las plantas. Conocé el beneficio de espolvorearla en la lengua de suegra
Pocos lo saben: para qué sirve colocar canela en la lengua de suegra o sansevieria
Así como en ocasiones anteriores te sugerí rociar vinagre en las hojas de la lengua de suegra o colocar cubitos de hielo en su maceta, hoy sabrás cuál es el beneficio de arrojar una cucharadita de canela en la tierra de dicha suculenta.
Agregar una cucharada de canela sobre la tierra de la lengua de suegra sirve como un recurso casero para mantener el sustrato en mejores condiciones. Dicha especia contiene compuestos con propiedades antifúngicas, por lo que se utiliza tradicionalmente en jardinería como apoyo para reducir la proliferación de determinados hongos en la tierra.
Entonces, uno de los principales motivos para colocar una pequeña cantidad de canela en la maceta es ayudar a mantener bajo control los hongos que pueden aparecer cuando existe un exceso de humedad. La lengua de suegra necesita un riego moderado y un sustrato que permita eliminar rápidamente el agua sobrante, ya que sus raíces son sensibles al exceso de humedad.
La canela también puede utilizarse cuando se detecta una capa superficial blanquecina o señales compatibles con la presencia de hongos en la tierra. En estos casos, una cucharada distribuida sobre la tierra puede funcionar como complemento de otras medidas de cuidado. Sin embargo, no reemplaza el cambio de sustrato cuando el problema es importante ni soluciona una pudrición avanzada de las raíces.
Otro aspecto importante es que la canela no debe considerarse un fertilizante completo. Aunque puede aportar ciertos compuestos orgánicos y se utiliza como complemento en algunos cuidados caseros, la lengua de suegra necesita un sustrato adecuado y nutrientes equilibrados para crecer correctamente.
Para aplicar este truco, basta con colocar una cantidad pequeña y uniforme de canela sobre la tierra de la sansevieria, evitando formar una capa demasiado gruesa. También es fundamental controlar el riego y comprobar que la maceta tenga orificios de drenaje.