Mantener la higiene en el baño suele transformarse en una tarea desafiante, especialmente cuando se trata de remover las sarrosidades persistentes y las marcas amarillentas que se generan en el fondo de la taza del inodoro. En este contexto, un sencillo truco casero viene ganando terreno por su asombrosa eficacia y bajo costo: el uso del percarbonato de sodio.
Cuántas cucharadas de percarbonato de sodio se necesitan para hacer una limpieza profunda en el inodoro
Conocido popularmente como el "oxígeno activo", el percarbonato de sodio se convirtió en la solución ideal dentro del baño. ¿Cuántas cucharadas usar?
Llamado habitualmente "oxígeno activo", este compuesto biodegradable en polvo reacciona al entrar en contacto con el agua tibia o caliente, descomponiéndose en carbonato de sodio y agua oxigenada. Gracias a esa efervescencia natural, logra desinfectar, blanquear y desincrustar la suciedad del inodoro en cuestión de minutos.
¿Cuántas cucharadas utilizar para un resultado impecable?
Para concretar una limpieza profunda e integral en el inodoro, la medida exacta recomendada por los especialistas en tareas del hogar es de 2 a 3 cucharadas soperas de percarbonato de sodio.
El procedimiento resulta sumamente sencillo y no requiere realizar esfuerzos físicos intensos:
- Espolvorear entre 2 y 3 cucharadas de percarbonato directamente sobre el fondo del agua del inodoro y en los laterales del desagüe.
- Agregar una jarra de agua bien caliente. El calor es el catalizador clave que activa la liberación inmediata de oxígeno activo.
- Dejar actuar la mezcla efervescente durante al menos 45 a 60 minutos. Para aquellos casos donde el sarro lleve meses acumulado, lo ideal es dejar la preparación reposando durante toda la noche.
- Pasado el tiempo de reposo, repasar suavemente los bordes con la escobilla para desprender los residuos ablandados y tirar de la cadena.
El secreto de las paredes y la tapa del inodoro
Si el objetivo es desinfectar la superficie exterior, los bordes o la tapa del baño, se puede elaborar una pasta homogénea mezclando 1 cucharada de percarbonato con un chorrito fino de agua tibia.
Tras aplicar esta mezcla sobre la zona con una esponja o cepillo viejo, basta con dejar reposar unos 15 minutos y retirar con un paño húmedo para devolverle el brillo original al inodoro.
En pocas palabras
- Percarbonato de sodio: limpia y desinfecta inodoros con un truco casero.
- Modo de uso: 2-3 cucharadas soperas para limpieza profunda, o 1 cucharada para superficies exteriores.
- Beneficios: elimina sarro, desincrusta suciedad y devuelve el brillo al inodoro.