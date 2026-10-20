Cuántas cucharadas de percarbonato de sodio se necesitan para hacer una limpieza profunda en el inodoro

Llamado habitualmente "oxígeno activo", este compuesto biodegradable en polvo reacciona al entrar en contacto con el agua tibia o caliente, descomponiéndose en carbonato de sodio y agua oxigenada. Gracias a esa efervescencia natural, logra desinfectar, blanquear y desincrustar la suciedad del inodoro en cuestión de minutos.

El percarbonato de sodio se ve cada vez más en el mundo de la limpieza.

¿Cuántas cucharadas utilizar para un resultado impecable?

Para concretar una limpieza profunda e integral en el inodoro, la medida exacta recomendada por los especialistas en tareas del hogar es de 2 a 3 cucharadas soperas de percarbonato de sodio.