Lucas Martínez tras ser subcampeón mundial de hockey sobre patines con Argentina: "Me quedó mucha amargura"

- ¿Qué sensaciones te dejó la final?

- La verdad me quedó mucha amargura, mucha tristeza de haber estado tan cerca de conseguir un hermoso objetivo y un sueño como es la Copa del Mundo, la verdad que deja un sabor amargo enorme que tarda mucho tiempo en pasar. No dejo de revivir cada jugada, cada momento, tengo cada penal en la cabeza y la verdad que duele mucho, es algo que me va a costar digerir mucho, soy un afortunado de haber estado en la cancha defendiendo los colores, pero cuando perdés un partido así la verdad que molesta y duele mucho. Así como es algo histórico cuando lo ganás, cuando lo perdés también, cuesta mucho sanar.

- ¿Por qué perdieron ante Francia?

- Bueno la verdad que decir un porqué perdimos ante Francia cuando se decidió en los penales es como ponerle un título que no sé si es necesario, creo que fue un partido que sabíamos que se iba a decidir en los pormenores. Pasamos por todos los resultados, por estar ganando, por estar empatanda, perdiendo y lo volvimos a empatar en el alargue donde tuvimos una que otra ocasión. Tenemos una excelente Seleccón, un excelente grupo, se decidió por pequeñas cositas que se le atribuye un npooco al azar, fue un partido duro contra una excelente selección que aunque digan que juegan con cinco jugadores son de altísimo nivel y son merecedores de ganar como lo fuimos nosotros porque fue una final muy ajustada.

- Tuviste un gran Mundial, ¿qué podés decir?

- Considero que individualmente y personalmente fue un buen Mundial, me sentí muy bien, de hecho me eligieron en el quinteto ideal de del Mundial y eso la verdad que es algo muy lindo que valoro mucho, más allá de la derrota y de la amargura, esa cosita personal la verdad me hace sentir muy bien y debo seguir trabajando, seguir poniéndole porque el esfuerzo da sur frutos y creo que esto es un ejemplo de que nunca dejé de meterle, nunca dejé de soñar en ser uno de los goleadores de la Selección, de ser titular en una final del mundo, creo que algo que soñamos todos. Redondearlo hubiera sido haber ganado el Mundial, esta vez no se pudo pero no dejo de sentirme orgulloso por lo hecho.

- ¿Te queda mucha cuerda en la Selección?

- En la Selección a mí se me dio de grande, tuve muchísimos procesos desde el 2008 y he jugado muchos campeonatos. Yo nunca podría decirle que no a la Selección, si tengo cuerda o no lo decidirán los entrenadores, pero yo voy a estar siempre disponible y siempre listo para defender los colores de la Selección porque lo hago con un amor increíble y con muchísimo placer.

Lucas Martínez fue fundamental en la Albiceleste. Foto: gentileza Comu Hockey Sobre Patines

- ¿Los sorprendió Francia por su nivel?

- No me sorprendió Francia porque hace rato viene mostrando un buen nivel, tienen una selección con jugadores muy fuertes la verdad y todo parece indicar que es una sorpresa que haya ganado el Mundial, pero la verdad es que no, nosotros los conocemos bien a los jugadores y son de elite. Lo han demostrado y lo siguen haciendo.

-¿Qué te pareció la organización de los World Skate Games en Paraguay?

- La organización me pareció buena, no tengo nada que decir en ese sentido, me sorprendió muchísimo el Comité Olímpico paraguayo, donde se disputaron los World Skate Games, fue una locura, un predio impresionante, me pareció precioso, nosotros estábamos en un hotel muy bueno, se comía muy bien, no tengo nada que decir.

- ¿La pista era resbaladiza y era complicado patinar?

- La pista se resbalaba, no era ideal para el hockey sobre patines, pero con el pasar de los partidos nos fuimos acostumbrando, viendo qué ruedas teníamos que poner o probando cosas para poder estar cada vez más cómodos. No es que la cancha hizo diferencias en algún momento.

- ¿Qué decís del nivel de Facu Navarro?

- De Facu Navarro la verdad que solamente puedo decir cosas buenas, es un chico que es muy sacrificado, que si bien no es su posición natural en la Selección hizo ek sacrificio de meterse ahí en el área y bancar a los grandotes que el tocaba enfrentar, hizo un excelente Mundial, está totalmente afianzado en el equipo y me pone muy contento por él. Quiero desearle lo mejor en esta temporada.

- ¿Qué podés decir de la renuncia de José Luis Páez de la Albiceleste?

- En realidad no es una renuncia, es como un proceso, un ciclo, creo que se hizo una trancisión bastante tranquila que él aceptó que él dirigía este Mundial y luego le dejaba el mando el nuevo cuerpo técnico, que está conformado por Diego Mir y Reinaldo García, por eso es que fue un cierre de ciclo que nos pasa a todos los jugadores por el tema edad.

A Páez le tengo que agradecer que me dio la oportunidad que nadie me dio que se me negó por tantos años, que fue jugar un Mundial, jugué dos Panamericanos, tres Copas América, jugué cinco o seis torneos de Montreaux. En eso soy un eterno agradecido, tanto a él, como Sergio Clavel y Eduardo Quiroga.