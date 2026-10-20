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De capitán a capitán

Inesperada actitud de Edwin Cardona con Franco Armani en la previa del partido de Atlético Nacional

El mediocampista colombiano es el capitán del Atlético Nacional y en la previa del partido contra Boyacá Chicó sorprendió a Franco Armani

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Franco Armani y Edwin Cardona comparten plantel en Atlético Nacional.

Franco Armani y Edwin Cardona comparten plantel en Atlético Nacional.

Atlético Nacional vivió una jornada inolvidable en la Liga Dimayor en la previa de lo que terminó siendo una categórica victoria por 4 a 1 frente a Boyacá Chicó. Más allá de la contundencia futbolística demostrada sobre el césped, la emoción del plantel verdolaga quedó concentrada en un momento de camaradería que unió a Edwin Cardona y a Franco Armani.

Se trata de dos figuras con pasado en el superclásico del fútbol argentino quienes fueron protagonistas de un momento único en el vestudiario de los Verdolagas.

Con motivo de su cumpleaños número 40, Franco Armani disponía de una autorización oficial por parte del club para tomarse descanso y celebrar la fecha especial junto a sus seres queridos.

Sin embargo, el histórico guardameta optó por dejar de lado el festejo personal y decidió concentrar y salir al campo de juego, un compromiso profesional que caló hondo puertas adentro.

Franco Armani y Edwin Cardona tienen una gran amistad.

Franco Armani y Edwin Cardona tienen una gran amistad.

El reconocimiento de Edwin Cardona hacia Franco Armani

Durante la charla técnica previa al pitazo inicial, Edwin Cardona tomó la palabra frente a todos sus compañeros y descolocó por completo al arquero santafesino. El volante ofensivo, habitual dueño de la cinta en el conjunto de Medellín, resolvió desprenderse del distintivo de líder de manera espontánea para condecorar la presencia de su compañero en una fecha tan señalada.

Sosteniendo el brazalete ante la mirada de todo el plantel, el ex jugador de Boca señaló al homenajeado para oficializar su determinación sin titubeos: "Yo se la quiero dar a él. Estamos orgullosos de que él esté con nosotros acá, porque pudo haber estado con su familia, pero está acá".

La emotiva secuencia concluyó con un sentido y prolongado abrazo entre ambos futbolistas, mientras Armani recibía la distinción en medio de los aplausos de sus compañeros.

Con Franco Armani como capit&aacute;n el Atl&eacute;tico Nacional se impuso 4 a 1.

Con Franco Armani como capitán el Atlético Nacional se impuso 4 a 1.

La arega de Franco Armani con la cinta en el brazo

Luego, el arquero fue el encargado de motivar a sus compañeros: "Desde el primer minuto. Vamos a jugar al cien. No al cincuenta ni al setenta, no, al cien".

"Muchachos, estos son los partidos más difíciles, los partidos más difíciles. Ustedes saben también que estos equipos se preparan para jugar contra nosotros, para ganarnos", continuó.

"Ellos van a salir, van a salir a querer imponer el juego, llevarnos por arriba. No permitamos eso, viejo. No esperemos que nos golpeen para reaccionar, viejo. Bendiciones para todos", finalizó Franco Armani.

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