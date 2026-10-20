"Vi luz verde, dólar": la estrella argentina de la UFC que reveló la verdad detrás de su OnlyFans

Terminaba su turno pasadas las 5.30 de la mañana y regresaba caminando entre favelas para ahorrar hasta el último centavo. Esa misma resiliencia la trasladó a la jaula y, tras consagrarse campeona regional en Uruguay y en la franquicia Samurai Fight House, en septiembre de 2022 logró dar el gran salto a la UFC.

Actualmente, Pérez se encuentra en la segunda posición del ranking de peso gallo.

Ailín inició un ascenso imparable encadenando victorias de jerarquía sobre rivales como Ashlee Evans-Smith, Lucie Pudilová, Joselyne Edwards, Darya Zheleznyakova, Karol Rosa, Macy Chiasson y la brasileña Norma Dumont recientemente.

Con siete victorias consecutivas, logró la segunda racha más larga de la historia en el peso gallo femenino, superada únicamente por la mítica Amanda Nunes.

Actualmente posicionada en el puesto número 2 del ranking de peso gallo, se transformó en la argentina que más lejos llegó en la historia de la organización, superando el séptimo lugar alcanzado por Santiago Ponzinibbio en 2018.

La verdad detrás de su cuenta de OnlyFans

Más allá de su rendimiento deportivo e inolvidables festejos bailando frente a sus rivales, razón por la cual se autodenominó "La Maradona de la UFC", Pérez generó gran impacto mediático al romper el tabú sobre el uso de la plataforma de contenido para adultos OnlyFans.

Al ser consultada sobre las razones que la llevaron a incursionar en ese ámbito mientras desarrollaba su carrera profesional en los deportes de combate, la peleadora radicada en Miami fue contundente: "Vi luz verde, luz verde dólar, entonces me tiré".

Ailín explicó abiertamente que los ingresos generados en la plataforma resultaron fundamentales durante años para pagar el alquiler de su vivienda y financiar los elevados costos de sus campamentos de entrenamiento en Estados Unidos antes de percibir las bolsas principales de la UFC.

Sin embargo, aclaró sus límites: "No pretendo ser millonaria con OnlyFans. Lo controlo y paro un poco". Con la mirada puesta en el cinturón que hoy ostenta Kayla Harrison, la argentina demuestra que no hay prejuicios ni adversidades que la detengan en su camino.