Los Tordos domina el hockey sobre césped femenino local. Foto: Axel Lloret/UNO

La atajada de Agustina Grone desató el delirio de La 12 azulgrana y el festejo de las tetracampeonas del hockey de Mendoza ya que ganaron el Apertura y Clausura de las dos últimas temporadas, además de haber ganado también la dos últimas ediciones de la Copa de Honor. Dos años plenos de éxito para el equipo que dirige Franco Médici.

Foto: Axel Lloret/UNO

Para celebrar con su numerosa parcialidad Los Tordos tuvo que ganar una final intensa en la que fue superior, sacó una ventaja de 2 a 0 con goles de Amparo Correa Llano y Valentina Micoli, pero en el final terminó padeciendo ante el asedio de Marista que terminó empatando el partido en los últimos 3' con tantos de Juliana Miranda y Emma Tarquini.