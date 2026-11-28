Duilio Botella es uno de los candidatos para hacerse cargo del Atlético San Martín

El experimenado entrenador Duilio Botella, oriundo de Mar del Plata está en conversaciones con la dirigencia. Viene de dirigir a Círculo Deportivo Nicanor Otamendi.

Duilio Botella ha dirigido otros equipos del ascenso como Cipolletti de Río Negro, Gimnasia y Tiro de Salta, Alvarado de Mar del Plata y Santamarina de Tandil, donde consiguió el ascenso a la B Nacional.

Otros nombres que surgieron son los de Mauricio Magistretti, Mauricio Elena y Víctor Riggio, que se identifican con el Albirrojo.

La comisión directiva comandada por Pablo Ferlaza está trabajando a full para diagramar el nuevo plantel y el proyecto con el que buscará ser protagonista en la categoría. Quieren volvera a conformar un equipo competitivo para buscar el ascenso a la Primera Nacional.

Juan José Almeida es uno de los jugadores que se alejó del Atlético San Martín.

Los jugadores que no continuarán en el Atlético San Martín