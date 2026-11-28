En el 2020 el elenco paulista fue campeón de América por segunda ocasión en su historia tras derrotar de manera agónica por 1-0 al Santos.

La última coronación fue en el 2021, edición en la que venció en la final al Flamengo.

Además, Palmeiras se tomó revancha tras caer en la final pasada justamente ante el Fla.

Este sábado, cinco años después de aquel título, Palmeiras se quedó de la Copa Libertadores por cuarta ocasión y además permitió que Brasil se convierta en el país más ganador del torneo con 26 títulos, uno más que los equipos argentinos.

El máximo ganador del más importante certamen continental de estos lares es Independiente de Avellaneda, el Rey de Copas (como se lo conoce), con siete lauros.

Los máximos ganadores de la Copa Libertadores