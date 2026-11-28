EXCLUSIVO WIFI: TODAS LAS PRUEBAS DE LA CORRUPCIÓN EN AFA



Así arreglan partidos de la liga profesional.



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Investigaciones y antecedentes de Lobo Medina

No es la primera vez que Luis Lobo Medina enfrenta señalamientos. En marzo, fue denunciado por supuestos chats vinculados con el amaño de partidos en el ascenso, en un caso que presuntamente involucra a Pablo Toviggino.

En esa oportunidad, los mensajes sugerían acuerdos para favorecer a un equipo. La difusión de este nuevo audio reabre el debate sobre las prácticas en el arbitraje argentino y mantiene la atención sobre los controles de transparencia en los torneos.

Durante el programa de A24, Wiñazki también cuestionó la trayectoria del árbitro y sostuvo que tuvo numerosos fallos polémicos. “Se ve cómo trabajan algunos de los árbitros de la AFA, los ligados a Tapia y a Beligoy”, afirmó durante la presentación del material.

La casa de Beligoy en un lujoso country

El jefe de los árbitros de la AFA, Federico Beligoy, también es dueño de una propiedad en el barrio privado Saint Thomas Sur, en Canning, que quedó bajo la lupa por su valor y el crecimiento patrimonial del dirigente. Durante el programa, Nicolás Wiñazki mostró imágenes de la vivienda y señaló que tendría un valor estimado de entre US$700.000 y US$900.000.

La propiedad se suma a otros inmuebles vinculados a Beligoy, entre ellos un departamento de lujo en Villa Devoto y dos inversiones inmobiliarias en La Plata. El jefe del arbitraje también está bajo investigación en una causa por presunto lavado de dinero junto a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

El escándalo en el Boca - Independiente Rivadavia

Estas acusaciones coinciden con la fuerte controversia generada por la actuación de Lobo Medina en el partido entre Boca e Independiente Rivadavia. El colegiado sancionó un penal para el Xeneize tras una intervención del VAR, una decisión que generó amplios reclamos por parte del equipo mendocino, considerando que la mano del defensor Ezequiel Bonifacio fue casual.

La polémica en el partido se extendió a otras jugadas. Un fuerte pisotón del defensor Leandro Lozano sobre Matías Fernández, mediocampista de la Lepra, solo fue sancionado con tarjeta amarilla a pesar de la gravedad de la acción. El VAR ni siquiera revisó la jugada para corregir el error del juez.

Los jugadores y el cuerpo técnico del conjunto mendocino manifestaron su descontento ante lo que consideraron fallos perjudiciales. Las protestas se replicaron en la transmisión y en diversos análisis posteriores, en los que quedó al descubierto el desempeño de la terna arbitral.