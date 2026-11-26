Federico Beligoy está complicado con la Justicia. Foto: Noticias Argentinas

"Evidente vinculación", dijo el juez Rafecas

“Confrontados ambos objetos procesales, advierto que existe entre ellos una evidente vinculación que aconseja su tramitación bajo un mismo tribunal”, dice el escrito.

La causa contra el director nacional de Arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y titular de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA), se encuentra en el Juzgado Federal N° 6, subrogado por el mismo magistrado.

Este caso se inició tras una denuncia del legislador porteño Facundo Del Gaiso, tras conocerse que Beligoy aumentó su patrimonio de forma exponencial desde que asumió como director de árbitros en la AFA en 2018. Se investiga si las propiedades y vehículos de lujo que adquirió se relacionan con una maniobra de lavado de activos ligada a la AFA bajo la conducción de Claudio Chiqui Tapia.

Rafecas señaló que uno de los ejes de la denuncia contra Beligoy es el origen de los fondos que habría recibido desde 2020 de la propia AFA, “en efectivo y mediante transferencias desde cuentas de la entidad”. “Es justamente la reintroducción de fondos que habrían sido desviados de AFA en el circuito económico formal lo que constituye el objeto” de la causa por la mansión de Pilar, advirtió.

Según la presentación judicial, Beligoy habría percibido más de $420 millones provenientes de la AFA desde 2020, mediante transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo.

A esto, suma que “la mecánica atribuida en estas actuaciones coincidiría con la que se investiga en aquel expediente: el uso de estructuras societarias; la adquisición de inmuebles y rodados de alto valor, en parte registrados a nombre de terceros; la eventual utilización de dinero no declarado”.

“En este contexto, no puede descartarse la existencia de un hilo conector entre ambas investigaciones. Los hechos aquí denunciados podrían constituir un eslabón más de la operatoria que se investiga como sospechosa”, enfatizó.

Así, remarcó que “investigar estos sucesos de manera aislada podría importar una visión fragmentada de un mismo fenómeno criminal” y “dificultaría la reconstrucción integral de los circuitos económicos y financieros involucrados”.