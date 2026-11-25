El Tribunal Penal Colegiado a cargo del debate contra Mauro Aguirre será presidido por la jueza Mónica Romero, que estará acompañada por otros dos magistrados a designar por sorteo.

Mauro Aguirre preso en los Tribunales antes de la pandemia. En 2027 va a juicio oral por delitos sexuales.

Mauro Aguirre, un caso que golpeó a la UNCuyo

El caso de Mauro Aguirre se ha tornado emblemático en la vida institucional de la UNCuyo.

Las denuncias por delitos en contexto de violencia de género en su contra se conocieron públicamente en 2018 cuando sesionó la Comisión de Mujeres e Identidades Disidentes en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

A fines de ese año, la UNCuyo consideró que las denuncias de las alumnas ameritaban activar el protocolo de violencia de género, hasta que en marzo de 2019 el caso fue tratado en la Justicia.

Ese año fue detenido, imputado e indagado.

Se le dictó la prisión preventiva y luego se le concedió la libertad bajo proceso y con restricciones.

La abogada Viviana Beigel representa a las denunciantes de Mauro Aguirre.

En 2021, la UNCuyo echó a Mauro Aguirre como consecuencia de un expediente administrativo y una pesquisa interna que se extendió 2 años.

En 2022, la Unidad Fiscal de Delitos Sexuales clausuró la investigación y elevó la causa a juicio oral.

Esta parte del proceso no podrá ser presenciada por el público por tratarse de delitos de instancia privada.

Organizaciones estudiantiles han militado activamente que la causa judicial avance y no caiga en el ostracismo ni la burocracia judiciales.

De hecho, han acompañado, desde la periferia del Polo Judicial, a las denunciantes con manifestaciones públicas de apoyo.