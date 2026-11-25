Casi 9 años después, Mauro Aguirre, ex docente de la UNCuyo, quedó a las puertas del juicio oral por abuso sexual denunciado por 6 alumnas en 2018.
Mauro Aguirre, ex docente de la UNCuyo, va a juicio por abuso sexual en perjuicio de 6 alumnas
La Justicia completa el Tribunal Penal que en 2027 juzgará a Mauro Aguirre, acusado de delitos sexuales. Termina la etapa clave de análisis de las pruebas que se tratarán en el proceso
Este martes culminó en el Polo Judicial una etapa clave: la última fase de la audiencia preliminar.
De ahora en más, se determinará qué pruebas testimoniales, documentales y periciales serán ventiladas durante el proceso que se desarrollará en 2027.
El Tribunal Penal Colegiado a cargo del debate contra Mauro Aguirre será presidido por la jueza Mónica Romero, que estará acompañada por otros dos magistrados a designar por sorteo.
Mauro Aguirre, un caso que golpeó a la UNCuyo
El caso de Mauro Aguirre se ha tornado emblemático en la vida institucional de la UNCuyo.
Las denuncias por delitos en contexto de violencia de género en su contra se conocieron públicamente en 2018 cuando sesionó la Comisión de Mujeres e Identidades Disidentes en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
A fines de ese año, la UNCuyo consideró que las denuncias de las alumnas ameritaban activar el protocolo de violencia de género, hasta que en marzo de 2019 el caso fue tratado en la Justicia.
Ese año fue detenido, imputado e indagado.
Se le dictó la prisión preventiva y luego se le concedió la libertad bajo proceso y con restricciones.
En 2021, la UNCuyo echó a Mauro Aguirre como consecuencia de un expediente administrativo y una pesquisa interna que se extendió 2 años.
En 2022, la Unidad Fiscal de Delitos Sexuales clausuró la investigación y elevó la causa a juicio oral.
Esta parte del proceso no podrá ser presenciada por el público por tratarse de delitos de instancia privada.
Organizaciones estudiantiles han militado activamente que la causa judicial avance y no caiga en el ostracismo ni la burocracia judiciales.
De hecho, han acompañado, desde la periferia del Polo Judicial, a las denunciantes con manifestaciones públicas de apoyo.
En pocas palabras
- Juicio oral: el ex docente Mauro Aguirre se acerca al juicio por delitos sexuales contra 6 alumnas de la UNCuyo.
- Proceso judicial: culminó la audiencia preliminar y se definirá qué pruebas se ventilarán en 2027.
- Trayectoria del caso: el docente fue detenido en 2019, la UNCuyo lo desvinculó en 2021 y la causa fue elevada a juicio oral y a puertas cerradas.