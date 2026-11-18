La audiencia preliminar del caso Garrido y Baigorria se desarrolló en octubre último. El juicio se hará en 2027. Fotos: Nicolás Rios

El caso fue investigado por la Justicia provincial pero nunca se determinaron responsabilidades penales. En 2017, el expediente pasó a ser competencia de la Justicia Federal, que -tras la pandemia- avanzó con la pesquisa, imputó y detuvo a sospechosos y los mandó a juicio como responsables del delito de desaparición forzosa de personas.

Garrido y Baigorria y la condena internacional

En los '90, un grupo de abogados ad hoc se dedicó a descubrir qué había pasado con Garrido y Baigorria y llegó a la conclusión, en base a testimonios de la época, de que los hombres habían sido detenidos en el Parque y alojados en calabozos y nunca más vistos. Nada de lo actuado por policías quedó registrado oficialmente.

El informe final fue presentado como prueba en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 1997 condenó al Estado argentino a indemnizar a familiares de Garrido y Baigorria y a seguir investigando hasta descubrir la verdad real de los hechos. Idéntica fue la sentencia, también contra el Estado argentino por otro caso de desaparición forzosa: el de Cristian Guardati, ocurrido en mayo de 1992 en Godoy Cruz.

Fernando Alcaraz, fiscal federal del caso de los desaparecidos Garrido y Baigorria.

Casi 37 años después, la Justicia Federal comenzará el juicio oral y público a 16 ex policías por las desapariciones de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria a manos de policías de la época.

El Tribunal Oral Federal 1 será presidido por el camarista Alberto Carelli, a quien acompañarán sus pares María Paula Marisi y Gretel Diamante.

Las dos últimas participaron del juicio oral y público que terminó en condena al ex juez federal Walter Bento a 18 años de cárcel por delitos de corrupción y lavado de dinero mientras estaba al frente del Juzgado Federal 1 de Mendoza.