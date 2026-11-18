El Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza decidió que el juicio a 16 ex policías por las desapariciones de Garrido y Baigorria, ocurridas en 1990, comience el jueves 18 de febrero de 2027 a las 9.30 en los Tribunales Federales.
Las desapariciones de Garrido y Baigorria: la Justicia puso fecha al juicio a 16 ex policías
Casi 37 años después, 16 sospechosos serán juzgados por el caso Garrido y Baigorria en los Tribunales Federales. Los jueces son Alberto Carelli, Paula Marisi y Gretel Diamante
La decisión fue comunicada oficialmente este miércoles a los abogados que representan a los familiares de los desaparecidos Adolfo Garrido y Raúl Baigorria y a los que asisten a los 16 acusados.
Garrido y Baigorria desaparecieron el sábado 28 de abril de 1990 a manos de personal policial. Los detuvieron cerca de la Escuela Eva Perón durante un control de tránsito y más tarde, según testigos, fueron alojados en calabozos de la Dirección de Investigaciones, donde había funcionado el centro clandestino de detención D2 durante la dictadura militar.
El caso fue investigado por la Justicia provincial pero nunca se determinaron responsabilidades penales. En 2017, el expediente pasó a ser competencia de la Justicia Federal, que -tras la pandemia- avanzó con la pesquisa, imputó y detuvo a sospechosos y los mandó a juicio como responsables del delito de desaparición forzosa de personas.
Garrido y Baigorria y la condena internacional
En los '90, un grupo de abogados ad hoc se dedicó a descubrir qué había pasado con Garrido y Baigorria y llegó a la conclusión, en base a testimonios de la época, de que los hombres habían sido detenidos en el Parque y alojados en calabozos y nunca más vistos. Nada de lo actuado por policías quedó registrado oficialmente.
El informe final fue presentado como prueba en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 1997 condenó al Estado argentino a indemnizar a familiares de Garrido y Baigorria y a seguir investigando hasta descubrir la verdad real de los hechos. Idéntica fue la sentencia, también contra el Estado argentino por otro caso de desaparición forzosa: el de Cristian Guardati, ocurrido en mayo de 1992 en Godoy Cruz.
Casi 37 años después, la Justicia Federal comenzará el juicio oral y público a 16 ex policías por las desapariciones de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria a manos de policías de la época.
El Tribunal Oral Federal 1 será presidido por el camarista Alberto Carelli, a quien acompañarán sus pares María Paula Marisi y Gretel Diamante.
Las dos últimas participaron del juicio oral y público que terminó en condena al ex juez federal Walter Bento a 18 años de cárcel por delitos de corrupción y lavado de dinero mientras estaba al frente del Juzgado Federal 1 de Mendoza.
En pocas palabras
- Juicio a ex policías: el Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza fijó fecha para el juicio a 16 ex policías por las desapariciones de Garrido y Baigorria en 1990.
- Contexto del caso: las víctimas fueron detenidas en abril de 1990 por personal policial y nunca más vistas, según testimonios.
- Antecedentes: en 1997, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino a indemnizar a familiares e investigar los hechos hasta descubrir la verdad real.