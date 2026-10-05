Mandó a la cárcel a Walter Bento y ahora vuelve por los desaparecidos Garrido y Baigorria

Gretel Diamante (al centro) encabezó el Tribunal Oral que condenó al ex juez Walter Bento a 18 años de cárcel por lavado de activos y coimas. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Walter Bento, Garrido y Baigorria y otros casos

El proceso al ex juez federal no ha sido el primero de Gretel Diamante en la Justicia Federal de Mendoza. Ha participado de juicios por crímenes de lesa humanidad y delitos vinculados al tráfico de drogas.

Gretel Diamante vuelve a Mendoza para juzgar a 16 ex policías por las desapariciones de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria, un caso criminal que comenzó en 1990, derivó en una condena internacional al Estado argentino y que todavía sigue impune.

Garrido y Baigorria, desaparecidos en 1990 en el Parque San Martín.

Completarán el Tribunal Oral Federal sus colegas Alberto Carelli y María Paula Marisi, que también participó del juicio a Walter Bento y demás imputados.

El viernes 9 de octubre, en horas de la mañana, en los Tribunales Federales de Mendoza se desarrollará la audiencia preliminar del caso Garrido y Baigorria. Es una etapa clave del proceso porque servirá para determinar qué pruebas serán ventiladas y evaluadas durante el juicio, que comenzará en fecha a determinar.

La salida de Cortés del Tribunal Oral Federal que juzgará el caso Garrido y Baigorria había puesto en riesgo el comienzo del debate durante lo que resta del año. Pero la noticia del arribo de Diamante como reemplazante trajo alivio no sólo a las familias de los desaparecidos Adolfo Garrido y Baigorria, sino también a las autoridades de la Justicia Federal de Mendoza.

Es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sigue desde muy cerca la realización de este juicio, ya que "la investigación y determinación de qué pasó con los desaparecidos Garrido y Baigorria", como dijo el Tribunal internacional, es uno de los ítem de la condena al Estado argentino hace 30 años. De hecho, el 29 de septiembre último, la CIDH lideró una reunión en Buenos Aires para verificar cómo avanza el proceso.

La histórica denuncia de Gretel Diamante en San Luis

La camarista Gretel Diamante ejerce en la Justicia Federal de San Luis, a la que ingresó como escribiente hace 36 años.

En 2005, cuando ejercía como Fiscal Federal en Villa Mercedes, su figura traspuso los límites de la provincia vecina y se nacionalizó por haber denunciado que la administración de Alberto Rodríguez Saá obligaba a los futuros magistrados a firmar, en Casa de Gobierno, la renuncia, antes de ser propuestos en el Senado.

Alberto Rodríguez Saá.

Que la Fundación Poder Ciudadano hiciera visible la denuncia de Gretel Diamante y se presentara como Amicus Curiae (Amigos del Tribunal) en la investigación judicial fue clave. La entonces fiscal encontró en esa ONG el apoyo que colegas de su provincia le negaron.

Tras un larguísimo proceso en el fuero penal, 20 años después -en noviembre de 2025- la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la condena a 6 años de prisión para dos ex funcionarios de la gestión Rodríguez Saá. Se trata de Sergio Freixes (ex ministro de Legalidad) y Edgar Zabala (ex viceministro del área).

Ambos fueron sentenciados por el delito de amenazas coactivas agravadas contra los magistrados que habían declarado que, antes de ser propuestos ante el Senado de San Luis como futuros jueces y fiscales, debieron pasar por Casa de Gobierno para firmar la renuncia anticipada.