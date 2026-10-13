La Fiscalía Federal de Mendoza pidió a la Cámara de Casación Penal que deje sin efecto el permiso judicial extraordinario otorgado al condenado ex juez federal Walter Bento, quien puede estar en su casa y salir de la cárcel 3 días por semana para cuidar a la esposa y a un hijo.
Walter Bento: la Fiscalía pidió que se anulen las salidas de la cárcel por 72 horas semanales
Patricia Santoni cuestionó en Casación Penal la decisión del juez riojano Jorge Gamal Abdel Chami, que habilitó a Walter Bento a salir de la cárcel donde cumple condena
El planteo fue presentado por la magistrada Patricia Santoni, quien consideró que es "arbitrario" el beneficio extraordinario otorgado a Walter Bento por el juez federal riojano Jorge Gamal Abdel Chamia el lunes 5 de octubre.
A partir de entonces, Walter Bento debe ser trasladado desde la cárcel federal a su casa del barrio Palmares cada viernes a la mañana, debiendo regresar -también bajo custodia penitenciaria- cada lunes en horas del mediodía.
Walter Bento y el primer fin de semana fuera de prisión
El permiso extraordinario para Walter Bento de salidas de la cárcel durante 72 horas semanales se concretó, por primera vez, el fin de semana largo.
En su resolución, el magistrado riojano -que intervino como subrogante del Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza- consideró que la esposa y el hijo discapacitado de Walter Bento cuentan con todos los recursos médicos y de tratamiento necesarios, pero que la contención afectiva y emocional para el muchacho sólo está en condiciones brindarla el condenado ex juez federal.
Según la fiscal federal Patricia Santoni, la decisión de Jorge Gamal Abdel Chamia que beneficia a Walter Bento "es arbitraria y de gravedad institucional porque otorga un beneficio que no es razonable”.
Bento hijo cuenta, tal como consideró el Tribunal Oral Federal 2, con asistencial organizada y cuidadoras durante las 24 horas. Además, asiste a un centro de tratamiento de día, recibe prestaciones profesionales y cuenta con transporte y con una vivienda adaptada.
El permiso de salidas del penal federal de 72 horas semanales tuvo una previa, a la cual ya se había opuesto la Fiscalía: el viernes cada 14 días.
Se amplió a 72 horas tras el rechazo de la prisión domiciliaria por parte del juez Jorge Gamal Abdel Chamia y el agravamiento de las condiciones de salud de la esposa de Walter Bento, Marta Boiza, tras varias cirugías en una pierna.
En pocas palabras
- La Fiscalía Federal pidió anular salidas semanales de 72 horas de la cárcel para Walter Bento.
- La fiscal Patricia Santoni calificó de "arbitrario" el beneficio otorgado por el juez Jorge Gamal Abdel Chamia.
- El ex juez federal Walter Bento tiene permiso para cuidar a su esposa e hijo de viernes a lunes cada semana.