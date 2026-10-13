Walter Bento: la Fiscalía pidió que se anulen las salidas de la cárcel por 72 horas semanales

Walter Bento y el primer fin de semana fuera de prisión

El permiso extraordinario para Walter Bento de salidas de la cárcel durante 72 horas semanales se concretó, por primera vez, el fin de semana largo.

En su resolución, el magistrado riojano -que intervino como subrogante del Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza- consideró que la esposa y el hijo discapacitado de Walter Bento cuentan con todos los recursos médicos y de tratamiento necesarios, pero que la contención afectiva y emocional para el muchacho sólo está en condiciones brindarla el condenado ex juez federal.

Según la fiscal federal Patricia Santoni, la decisión de Jorge Gamal Abdel Chamia que beneficia a Walter Bento "es arbitraria y de gravedad institucional porque otorga un beneficio que no es razonable”.

Patricia Santoni, fiscal federal, acudió a la Cámara de Casación Penal contra el permiso extraordinario al condenado ex juez Walter Bento. Foto: Fiscales.gob.ar

Bento hijo cuenta, tal como consideró el Tribunal Oral Federal 2, con asistencial organizada y cuidadoras durante las 24 horas. Además, asiste a un centro de tratamiento de día, recibe prestaciones profesionales y cuenta con transporte y con una vivienda adaptada.

El permiso de salidas del penal federal de 72 horas semanales tuvo una previa, a la cual ya se había opuesto la Fiscalía: el viernes cada 14 días.

Se amplió a 72 horas tras el rechazo de la prisión domiciliaria por parte del juez Jorge Gamal Abdel Chamia y el agravamiento de las condiciones de salud de la esposa de Walter Bento, Marta Boiza, tras varias cirugías en una pierna.