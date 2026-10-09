Juicio por los desaparecidos Garrido y Baigorria: los testigos y las nuevas pruebas

Los 16 ex policías bajo proceso penal fueron representados por abogados del Estado y particulares.

Garrido y Baigorria: cuándo comienza el juicio

El Tribunal Oral Federal anticipó que en breve determinará cuándo comenzará el debate en los Tribunales Federales y cómo será el cronograma de audiencias, que incluirán declaraciones testimoniales e indagatorias y el análisis de las pruebas recolectadas.

Adolfo Garrido y Raúl Baigorria, desaparecidos en 1990 en el Parque San Martín.

No se descarta que inicie antes de fin de año o en febrero de 2027. Todo depende de las agendas de audiencias de los jueces Carelli, Marisi y Diamante, ya previstas para el cierre de 2026.

Testigos y nuevas pruebas

Durante la audiencia ordenatoria de pruebas celebrada este viernes se trató la posibilidad de prescindir, durante el juicio, de las declaraciones de casi 70 testigos que participaron de los allanamientos y detenciones de los imputados por orden de la Justicia Federal. Sí quedó confirmado que será parte del proceso el contenido de esas actas.

Fernando Alcaraz, el fiscal federal del caso Garrido y Baigorria. Fotos: Nicolás Ríos

El defensor oficial Santiago Bahamondes, que representa a varios de los ex policías imputados, pidió localizar a 20 nuevos testigos y documentación guardada en el depósito judicial del la ex bodega Giol, en Maipú, ya que será de utilidad, consideró, para interrogar a algunos testigos del caso Garrido y Baigorria.

Garrido y Baigorria: la investigación de abogados en los '90

Varela Álvarez, uno de los representantes legales de la querella, anticipó que presentará 51 testigos; algunos de ellos fueron parte del equipo de abogados que a mediados de la década del '90 investigó de oficio con aval de la Suprema Corte de Justicia y llegó a la conclusión de que Garrido y Baigorria fueron detenidos y desaparecidos por policías en actividad.

Enoc Ortiz y Carlos Varela Álvarez, abogados de las familias de Garrido y Baigorria. Fotos: Nicolás Ríos

El trabajo de estos letrados fue determinante para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado argentino en 1997 por la desaparición forzada de Garrido y Baigorria y determinara dos hechos clave: el pago de indemnizaciones a los familiares y que el caso sea investigado por la Justicia para determinar qué sucedió con los desaparecidos y quiénes tuvieron responsabilidad penal.

Los 16 ex policías en el banquillo

Los imputados no participaron de la audiencia ordenatoria de pruebas. Varios de ellos está detenidos con el beneficio de la prisión domiciliaria por razones de salud y/o edad avanzada. Otros, en la cárcel.

Por estas horas, el Cuerpo Médico Forense elabora un informe que dará cuenta al Tribunal Oral Federal 1 de las condiciones de salud de cada uno de los imputados para determinar quiénes de ellos deberán estar en el juicio de modo presencial y quiénes podrán asistir a través de la virtualidad.

Abogados defensores de algunos de los 16 ex policías imputados por las desapariciones de Garrido y Baigorria.

El paso del tiempo afectará seriamente el juicio oral y público por las desapariciones de Garrido y Baigorria, ya que muchos de los testigos han muerto y muchos otros han modificado el domicilio de residencia, lo que obliga a buscarlos para que comparezcan ante el Tribunal.

Garrido y Baigorria, primeros desaparecidos en democracia

Garrido y Baigorria fueron detenidos por policías en el Parque San Martín en abril de 1990.

Según la investigación, no hubo registro oficial de las capturas ni de los traslados al Palacio Policial, donde fueron vistos por otros detenidos que declararon como testigos.

Sus cuerpos jamás fueron hallados.

El caso Garrido y Baigorria estuvo en manos de la Justicia provincial durante casi 27 años hasta que pasó a la Justicia Federal en 2017, que lo consideró imprescriptible porque el delito de desaparición forzosa de personas no ha cesado.

En 1990, los policías cumplían diversas funciones en distintos rangos de la institución. Algunos han muerto.