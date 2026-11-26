Apenas tuvo información específica, el especialista -rápido de reflejos- detectó que se trataba la valiosa obra "La Diligencia", ejecutada por Fernando Fader en tinta aguada, y dio aviso a las autoridades.

Fernando Fader, pintor.

La pesquisa sobre el cuadro de Fader

Según la investigación, ella expuso que había heredado el cuadro del padre, ya fallecido, y ese vínculo -aún no confirmado- es una de las aristas del caso, que está a cargo de la Fiscalía de Robos y Hurtos.

Los pesquisas acudieron a la casa en Godoy Cruz y luego de una breve entrevista con la mujer, volvieron al Polo Judicial con la pintura de Fernando Fader bajo el brazo.

Técnicamente, el hallazgo de la obra de arte podría encuadrarse en el delito de hurto. Sin embargo, el paso del tiempo -desde la década del '70 hasta hoy- lo torna ya prescripto.

Además, que haya fallecido la persona que lo tuvo en su poder -según la hija- la vuelve inimputable.

La obra "La Diligencia" de Fernando Fader cuenta con un certificado de autenticidad fechado en Córdoba en 1948 y firmado por César Fader, hijo del artista plástico.

El óleo original, denominado por el artista "Diligencia cruzando el arenal", se destaca por su formato apaisado y su estudio lumínico del paisaje rural. Es la obra que se publica a continuación.

Fernando Fader pintó el óleo "Diligencia cruzando un arenal", original de la obra "La Diligencia", pintada con tinta aguada.

Quién fue Fernando Fader

. Nació el 11 de abril de 1882, en Francia

. En 1898 realizó sus primeras obras pictóricas, entre las que destaca el óleo El viejo piojoso

. Realizó estudios primarios en Francia y estudios secundarios en Alemania, en la Realschule del Palatinado del Rin

. Estudió pintura con Heinrich von Zügel, partidario de la pintura al aire libre, cuyos ejes temáticos eran los animales y la concepción naturalista del paisaje, derivados de la escuela de Barbizón

. En 1900 ganó una medalla de oro por su pintura "Detrás del arco iris"

. En 1906 realizó su primera muestra en Argentina

. Participó del grupo Nexus, de temática localista y técnica que vacilaba entre el impresionismo y el academicismo

. Entre sus obras se destacan La mantilla, La madre y La liga azul, estas últimas expuestas en el V salón Nacional de 1915, así como La vida de un día, serie de ocho telas de (80x100 cm) en las que se representa el mismo paisaje con sus variantes de luz a lo largo del día, pintadas durante 1917. Esta serie está expuesta en el Museo Municipal de Bellas Artes de Rosario Juan B. Castagnino

. Murió en 1935 en Córdoba

. En Mendoza, el Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú – Casa de Fader fue creado en 1951 en lo que fue la casona de veraneo de Don Emiliano Guiñazú y familia. Cuenta con una importante colección de obras de artistas plásticos provinciales, nacionales y con reproducciones de esculturas del arte universal. Lleva el nombre del afamado artista plástico Fernando Fader, quien había pintado murales del hall de acceso y de la sala interna de la piscina