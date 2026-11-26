La obra pictórica "La Diligencia", de Fernando Fader -recuperada este miércoles durante un allanamiento en una casa particular, en Godoy Cruz- quedó celosamente guardada en un despacho del Ministerio Público Fiscal, en el Polo Judicial, y será entregada en mano al gobernador, Alfredo Cornejo, para que vuelva a formar parte del patrimonio provincial.
Rescataron un valioso cuadro de Fader que figuraba como patrimonio "destruido" e iba a ser vendido por internet
La obra estaba en poder de una mujer que dijo haberla heredado del padre y que pretendía venderla. Volverá a ser parte del patrimonio tras la pesquisa por hurto
Mide 65 x 45 centímetros aproximadamente, había sido adquirida por el Estado provincial en la década del '50 y desde mediados de los '70 pasó a figurar, en los registros oficiales del Estado mendocino, como "destruida". Tendría un valor de 300.000 euros.
De su existencia dio cuenta esta semana una mujer, de unos 60 años, que se contactó con un historiador del arte para saber cuánto dinero podía obtener en caso de venderla.La había promocionado en una plataforma virtual.
Apenas tuvo información específica, el especialista -rápido de reflejos- detectó que se trataba la valiosa obra "La Diligencia", ejecutada por Fernando Fader en tinta aguada, y dio aviso a las autoridades.
La pesquisa sobre el cuadro de Fader
Según la investigación, ella expuso que había heredado el cuadro del padre, ya fallecido, y ese vínculo -aún no confirmado- es una de las aristas del caso, que está a cargo de la Fiscalía de Robos y Hurtos.
Los pesquisas acudieron a la casa en Godoy Cruz y luego de una breve entrevista con la mujer, volvieron al Polo Judicial con la pintura de Fernando Fader bajo el brazo.
Técnicamente, el hallazgo de la obra de arte podría encuadrarse en el delito de hurto. Sin embargo, el paso del tiempo -desde la década del '70 hasta hoy- lo torna ya prescripto.
Además, que haya fallecido la persona que lo tuvo en su poder -según la hija- la vuelve inimputable.
La obra "La Diligencia" de Fernando Fader cuenta con un certificado de autenticidad fechado en Córdoba en 1948 y firmado por César Fader, hijo del artista plástico.
El óleo original, denominado por el artista "Diligencia cruzando el arenal", se destaca por su formato apaisado y su estudio lumínico del paisaje rural. Es la obra que se publica a continuación.
Quién fue Fernando Fader
. Nació el 11 de abril de 1882, en Francia
. En 1898 realizó sus primeras obras pictóricas, entre las que destaca el óleo El viejo piojoso
. Realizó estudios primarios en Francia y estudios secundarios en Alemania, en la Realschule del Palatinado del Rin
. Estudió pintura con Heinrich von Zügel, partidario de la pintura al aire libre, cuyos ejes temáticos eran los animales y la concepción naturalista del paisaje, derivados de la escuela de Barbizón
. En 1900 ganó una medalla de oro por su pintura "Detrás del arco iris"
. En 1906 realizó su primera muestra en Argentina
. Participó del grupo Nexus, de temática localista y técnica que vacilaba entre el impresionismo y el academicismo
. Entre sus obras se destacan La mantilla, La madre y La liga azul, estas últimas expuestas en el V salón Nacional de 1915, así como La vida de un día, serie de ocho telas de (80x100 cm) en las que se representa el mismo paisaje con sus variantes de luz a lo largo del día, pintadas durante 1917. Esta serie está expuesta en el Museo Municipal de Bellas Artes de Rosario Juan B. Castagnino
. Murió en 1935 en Córdoba
. En Mendoza, el Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú – Casa de Fader fue creado en 1951 en lo que fue la casona de veraneo de Don Emiliano Guiñazú y familia. Cuenta con una importante colección de obras de artistas plásticos provinciales, nacionales y con reproducciones de esculturas del arte universal. Lleva el nombre del afamado artista plástico Fernando Fader, quien había pintado murales del hall de acceso y de la sala interna de la piscina
En pocas palabras
- Obra recuperada: el cuadro "La Diligencia" de Fernando Fader fue hallado en Godoy Cruz.
- Origen y estado: adquirida en los `50, figuraba como destruida desde los '70 en los registros oficiales.
- Proceso judicial: la mujer que la poseía podría estar exenta de responsabilidad por prescripción y fallecimiento.