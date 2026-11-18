Por primera vez, el Museo Fader y su equipo ingresaron como miembros al ICOM (Consejo Internacional de Museos), organismo vinculado a la UNESCO. "Nos permite estar representados en el país y tener nexo con museos a nivel nacional y mundial, trabajar bajo estándares éticos y técnicos en la lucha contra el tráfico ilícito y acceder a capacitación y redes de cooperación", subrayó la funcionaria.

El Museo Fader va camino a cumplir sus 100 años de historia en el arte pictórico mendocino.

En paralelo, las tres instituciones fueron seleccionadas en la segunda convocatoria del Proyecto Mil, impulsado por Wikimedia Argentina e ICOM. La iniciativa consistió en capacitar al personal para digitalizar en alta resolución obras emblemáticas de cada colección, junto con sus fichas técnicas, y subirlas a una plataforma virtual abierta que permite visualizarlas en todo el mundo en 52 idiomas.

A esto se suma una postulación aceptada ante la UNESCO para competir por un subsidio destinado a incorporar equipamiento tecnológico museográfico.

Los 100 años del Museo Fader y un bus turístico cultural

En la antesala de los 100 años de la colección del Museo Fader -que se celebrarán en 2027-, la institución desarrolla un trabajo técnico en tres líneas: la formación docente (declarada de interés cultural por el Senado provincial), el ordenamiento de su archivo y biblioteca, y la puesta en marcha de un área propia de conservación y restauración que ya recuperó 5 obras de su colección.

Hacia adelante, la Dirección de Patrimonio de Mendoza también diseña junto al Ente Mendoza Turismo (Emetur) una prueba piloto para integrar los museos más emblemáticos del área metropolitana a un bus turístico cultural, replicando experiencias previas realizadas en hitos arquitectónicos de la Ciudad de Mendoza.

Radiografía del patrimonio mendocino

Durante la entrevista con Diario UNO, Cristina Sonego diferenció entre los bienes simplemente inventariados y aquellos que cuentan con protección legal formal.

A partir de la investigación técnica realizada por la arquitecta Graciela Moretti mediante el Sistema de Información Patrimonial (SIP), Mendoza supera los 3.000 bienes registrados y contabiliza exactamente 784 bienes con declaratoria patrimonial en sus distintas escalas (municipal, provincial, nacional y mundial).

A través de la documentación museológica de su colección, Pablo Chiavazza hablará de la historia del Museo Fader en esta Semana del Patrimonio en Mendoza. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Según el relevamiento oficial de la Dirección, el mapa de los 784 bienes protegidos presenta las siguientes características:

Distribución por regiones: el oasis Norte (región metropolitana) concentra el 56% del patrimonio declarado, con 441 bienes . Le siguen el oasis Sur con 130 bienes (17%), la región Noreste con 85 (11%), la zona Este con 74 (9%) y el Valle de Uco con 54 (7%).

el oasis Norte (región metropolitana) concentra el 56% del patrimonio declarado, con . Le siguen el oasis Sur con (17%), la región Noreste con (11%), la zona Este con (9%) y el Valle de Uco con (7%). Los departamentos con más sitios: dentro del área metropolitana, Capital lidera toda la provincia con 160 bienes declarados (37% de la región), seguida por Las Heras (81), Guaymallén (62), Maipú (53), Luján de Cuyo (52) y Godoy Cruz (33). En el resto de la provincia sobresalen San Rafael (73 bienes, encabezando el Sur), Lavalle (50 bienes, liderando el Noreste), San Martín (31 bienes, al frente del Este) y Tupungato (21 bienes en el Valle de Uco).

dentro del área metropolitana, lidera toda la provincia con (37% de la región), seguida por (81), (62), (53), (52) y (33). En el resto de la provincia sobresalen (73 bienes, encabezando el Sur), (50 bienes, liderando el Noreste), (31 bienes, al frente del Este) y (21 bienes en el Valle de Uco). Quiénes son los propietarios: el 70% de los bienes declarados pertenece al Estado (537 sitios), el 18% está en manos privadas (145), el 9% corresponde a la Curia (71) y el resto se reparte entre gremios/organismos (2) o registros sin datos (29).

el de los bienes declarados pertenece al (537 sitios), el está en manos (145), el corresponde a la (71) y el resto se reparte entre gremios/organismos (2) o registros sin datos (29). Jurisdicción de las normas: el 56% de los sitios cuenta con protección de alcance nacional (sumando Monumentos Históricos Nacionales y bienes alcanzados por el Decreto 1063/82), mientras que 143 bienes (el 18% del total) poseen normativa provincial tras la sanción de la Ley de Patrimonio 6034 de 1993.

el de los sitios cuenta con protección de alcance nacional (sumando Monumentos Históricos Nacionales y bienes alcanzados por el Decreto 1063/82), mientras que (el 18% del total) poseen normativa provincial tras la sanción de la 6034 de 1993. Patrimonio escolar en estudio: el informe técnico advierte además que existen edificios del patrimonio escolar en todas las regiones que deberán someterse a estudio para su eventual incorporación patrimonial, criterio que alcanza a todos los establecimientos construidos con anterioridad a 1974.

El Pasaje San Martín, que acaba de cumplir 100 años de historia, es uno de los 160 edificios patrimoniales ubicados en la Capital.

En cuanto a nuevas candidaturas ante la UNESCO, Sonego indicó que en la actualidad su área asesora técnicamente a otros organismos en postulaciones vinculadas al patrimonio natural, mientras que desde Cultura avanza junto a las provincias de Cuyo la postulación de la tonada como patrimonio cultural inmaterial.

"Es un proceso largo y lento que evalúan distintos comités nacionales e internacionales, pero ese primer paso ya se dio y sigue en curso", explicó, aclarando que por el momento no hay presentaciones oficiales ante ese organismo para edificios mendocinos.

Cristina Sonego, especialista en conservación y restauración de bienes culturales que se desempeña como Directora de Patrimonio Cultural y Museos de Mendoza. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

Agenda de actividades gratuitas en el Museo Fader

En conmemoración del Día Internacional del Patrimonio Mundial (instituido cada 16 de noviembre por la Convención de la UNESCO de 1972), la programación continúa con entrada libre y gratuita en el Museo Fader (San Martín 3651, Mayor Drummond, Luján de Cuyo):