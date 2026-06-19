La obra de Armando Tejada Gómez se expande al universo digital

Armando Tejada Gómez Armando Tejada Gómez nació el 21 de abril de 1929 en Guaymallén, y falleció el 3 de noviembre de 1992 en Buenos Aires. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Lejos de ser una simple réplica en PDF del ejemplar físico que emocionó a familiares y referentes culturales el pasado 4 de junio al ser presentado en Mendoza, la versión digital de "Tonada grande" constituye una edición ampliada.

El formato virtual aprovecha las bondades de la tecnología para incorporar 9 partituras y 7 obras adicionales en la sección del cancionero de Armando Tejada Gómez, alcanzando un total de 37 partituras y 26 obras listas para ser estudiadas e interpretadas.

Armando Tejada Gómez, en cuerpo y alma

Un detalle técnico y pedagógico clave de este lanzamiento es la transcripción directa de las obras del cancionero a partir de registros de audio originales del célebre poeta y cantautor nacido en Mendoza y que desde aquí desarrolló una carrera artística que dejó huella en todo el continente latinoamericano.

El usuario podrá acceder a estas fuentes sonoras de manera inmediata mediante códigos QR integrados en la misma publicación digital, transformando el libro en una herramienta interactiva indispensable para melómanos y profesionales de la educación, la literatura y la música.

Presentación del libro Tonada grande sobre la obra de Armando Tejada Gómez Gente del INAMU, junto al subsecretario de Cultura provincial Diego Gareca, lanzaron el libro a principios de mes en Mendoza. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Entre las páginas virtuales de este trabajo publicado por el INAMU se encuentran piezas imprescindibles y universales como "Canción con todos", "Canción de las simples cosas", "Canción para un niño en la calle", "La de los humildes", "Tropero padre", "Fuego en Anymaná" y "Los hombres del río", composiciones que configuran la banda sonora de la América profunda.

“Soy feliz haciendo lo que me dejaron hacer. Yo no voy a venir a morir aquí. Si alguna vez me quedo en el camino ese será el lugar. Pero mi poesía y mi alma se van a quedar, para siempre”, nos recuerda el libro que una vez dijo Armando Tejada Gómez. Y quien, entre tantos versos memorables, escribiera: "Uno vuelve siempre a los viejos sitios/donde amó la vida/y entonces comprende cómo están de ausentes/las cosas queridas" ("Canción de las simples cosas").

Un libro que se lee, se escucha y se interpreta

Además del riguroso material técnico musical, el volumen cuenta con una biografía de Armando Tejada Gómez escrita por el periodista especializado Gabriel Plaza.

La publicación se enriquece con un entramado de textos, testimonios y aportes de destacadas figuras que compartieron camino, escenarios o una admiración por uno de los pilares del Movimiento del Nuevo Cancionero que en los años '60 y '70 renovó la música argentina al proponer una canción involucrada con su tiempo, con su pueblo y con su territorio.

Es que Armando Tejada Gómez, nacido en Guaymallén el 21 de abril de 1929, fue poeta, letrista y autor de una obra que dejó una huella en la canción popular argentina. Junto a Oscar Matus y Mercedes Sosa participó de la fundación del Movimiento del Nuevo Cancionero, iniciado en Mendoza en 1963.

Armando Tejada Gómez y Mercedes Sosa Armando Tejada Gómez y Mercedes Sosa, imagen de los años '70 que conserva el Centro Cultural Armando Tejada Gómez. Foto: Gentileza C. C. Armando Tejada Gómez

El legado como memoria activa

Nombres de la talla de Víctor Heredia, Teresa Parodi, Suna Rocha, Julio Lacarra, Damián Sánchez, Daniel Talquenca, Walter Gazzo y Araceli Matus, entre muchos otros, prestan sus firmas y sus recuerdos para dimensionar el impacto humano y estético del poeta.

Para el subsecretario de Cultura de la provincia, Diego Gareca, esta iniciativa lo llena de orgullo y satisfacción porque - según sus palabras en el libro- "su máxima aspiración era dejar de ser autor para volverse anónimo, fundiéndose en la memoria de su gente. Y qué mejor manera de lograrlo que poner su obra en manos de aquellos que quieran cantarla".

Con la apertura de esta descarga gratuita y global, el INAMU no solo homenajea la memoria de Armando Tejada Gómez sino que asegura que su tonada siga sonando en cada rincón del mundo.