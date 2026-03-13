Joan Manuel Serrat recordó en Radio Nihuil a sus amigos Armando Tejada Gómez y César Isella

El cantautor mencionó especialmente a María Elena Walsh, a quien definió como una referente de la música en lengua española. De hecho, el jueves por la noche interpretó una de sus canciones durante el concierto homenaje que se realizó en la Nave Universitaria.

Pero también tuvo palabras para dos figuras centrales del movimiento cultural conocido como "Nuevo Cancionero Cuyano": Armando Tejada Gómez y César Isella. Serrat los recordó con afecto y los nombró como “mis amigos, que viven en mi presente y en mi memoria”. Incluso agregó que, desde ese mundo de recuerdos, quiso invitarlos simbólicamente a compartir con él el agradecimiento por el reconocimiento que recibe en la provincia.

Tras despedirse de los oyentes de la radio, el músico siguió su camino hacia el almuerzo en un conocido restorán de comida italiana, mientras continuaba la agenda de actividades previstas para su visita a Mendoza.

El Honoris Causa para Joan Manuel Serrat en la UNCuyo

serrat uncuyo (2) Joan Manuel Serrat, un músico admirado y querido por generaciones en Mendoza.

Joan Manuel Serrat llegó a la provincia para recibir el doctorado Honoris Causa que le otorgó la UNCuyo. El reconocimiento fue impulsado por distintas facultades de la casa de estudios como una forma de destacar su trayectoria artística y su compromiso con valores como la libertad, los derechos humanos y la cultura.

El Honoris Causa fue entregado este viernes a las 12 en una emotiva ceremonia que se realizó en la Nave Cultural.

Mientras que en su agenda en Mendoza, lo que sigue es un conversatorio que se realizará en el auditorio Ángel Bustelo, a las 19, con la participación de varios periodistas, entre ellos Andrés Gabrielli. La idea es que allí reciba preguntas del público, y en el que se podrá repasar distintos momentos de su vida y su obra.

El encuentro estará organizado en bloques temáticos que abordarán su juventud y sus comienzos como músico, su vínculo con la universidad pública y el impacto cultural de sus canciones a lo largo de varias generaciones.

Las reflexiones de Serrat sobre política, juventud y tecnología

Durante su estadía en Mendoza, Serrat habló con franqueza sobre distintos temas de la actualidad. Entre otras cosas, reflexionó sobre el escenario político global y el avance de sectores de ultraderecha en distintos países.

Durante una conferencia de prensa, Joan Manuel Serrat planteó que los sistemas democráticos también pueden ser utilizados por dirigentes autoritarios para llegar al poder, por lo que consideró fundamental que la sociedad mantenga una actitud activa en defensa de la democracia.

También se refirió a los jóvenes y al vínculo que algunos de ellos tienen hoy con discursos políticos más radicalizados. Según explicó, muchos votantes jóvenes se sienten atraídos por esas propuestas porque no encuentran respuestas en la política tradicional a los problemas cotidianos que enfrentan.

Otro de los temas que abordó fue el impacto de la inteligencia artificial. Para Serrat, la tecnología en sí misma no es negativa, pero sí planteó que el verdadero desafío está en quién la controla y cómo se utiliza.

Retirado de los escenarios desde hace algunos años, el autor de “Mediterráneo” dijo sentirse cómodo con esta etapa de su vida. Contó que hoy dedica más tiempo a su familia y a sus afectos, después de una carrera marcada por décadas de viajes y giras por todo el mundo.