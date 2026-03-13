Joan Manuel Serrat recibe el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Cuyo

Joan Manuel Serrat Joan Manuel Serrat en Mendoza. Nicolás Ríos-Diario UNO

Los méritos de Serrat que reconoció la UNCuyo

El doctorado honoris causa es la distinción académica de máxima jerarquía otorgada por la Universidad Nacional de Cuyo. Está destinada a personalidades sobresalientes por su actuación destacada en el ámbito académico-científico y político-cultural, tengan o no título universitario y cuyas acciones o contribuciones sean de relevancia para la UNCuyo y para la sociedad. Lo han recibido artistas como Mercedes Sosa, Víctor Heredia, Damián Sánchez, Gustavo Santaolalla y Susana Baca.

Para este reconocimiento se eligió a Serrat a través de la Resolución 1003/2025 del Consejo Superior, resaltando el "mérito político-cultural" del cantautor nacido en Poble Sec (Barcelona), a partir de un pedido de las facultades de Ciencias Agrarias (FCA) y de Ciencias Económicas (FCE).

En los considerandos de la resolución se menciona “la defensa de la libertad y la diversidad cultural, y un compromiso social que lo ha convertido en referente ético y artístico”, además de “su aporte sustantivo a causas sociales”.

El jueves, la Orquesta Sinfónica de la Universidad y el Coro de Cámara de la Universidad, junto al Coro de Jóvenes de la Universidad Nacional de Cuyo y solistas invitados ofrecieron un concierto homenaje en el que Serrat cantó "Serenata para la tierra de uno", de María Elena Walsh.

Serrat y Mendoza, una larga historia de amor

Nacido en Barcelona en 1943, Joan Manuel Serrat es uno de los grandes referentes de la canción mundial. Se animó a cantar en catalán cuando la dictadura de Franco encarcelaba a quienes se animaran a desafiar al castellano como lengua monolítica en España; y su música introdujo a millones de iberoamericanos en la obra de poetas como Antonio Machado o Mario Benedetti.

Joan Manuel Serrat joven Joan Manuel Serrat durante su juventud, cuando se convirtió en un símbolo de la rebeldía contra las dictaduras.

En julio de 1970 visitó por primera vez Mendoza. Las crónicas periodísticas resaltaron un recibimiento "a lo beatle" en el que el "Nano" -así le dicen en Argentina, no tanto en su tierra- mostró cierta timidez.

Luego vinieron álbumes hoy clásicos, como "Mediterráneo" y continuó la sucesión de canciones que han acompañado a generaciones en distintas etapas de la vida, desde el primer amor con "Los debutantes" hasta el nacimiento de los hijos con "De parto" y las mieles de la madurez y la crianza, tal como aparecen en "Esos locos bajitos".

En medio hubo una dictadura feroz en Argentina y la proscripción, crisis, debates políticos y un mundo que no paró de enloquecerse, aunque Serrat tuviera "algo personal" con los grandes líderes. En 1984 volvió a Mendoza casi junto con la democracia, y para miles sus canciones sonaron como si fuera la primera vez.

Desde entonces fue y volvió muchas veces, con escenas como aquella vez en que fue a plantar árboles al barrio La Estanzuela, de Godoy Cruz. Con más de 300 canciones, giras históricas y reconocimientos internacionales -incluido el Grammy Latino de Honor- Serrat se despidió de los escenarios a finales de 2022 dejando un legado artístico y humano imborrable.

Cómo sigue el cronograma de Serrat en Mendoza

El sábado 14 a las 19, en el Auditorio Ángel Bustelo, Serrat participará de un conversatorio con público. El ingreso se tramitaba por Entradaweb, pero desde hace algunas horas no está funcionando, probablemente porque se llenó la sala.

Será una tarde de encuentro, pero seguramente no la última. El catalán sigue habitando los hogares mendocinos a través de sus canciones.