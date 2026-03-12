Mendoza se rindió ante la huella eterna de Joan Manuel Serrat

Embed - Serrat en la UNCUYO | Conferencia de prensa de Joan Manuel Serrat

"Para la universidad es un honor darle esto a alguien que es símbolo, quien a través de la canción y de su palabra, va defendiendo valores. Desde muy temprano, por allá en los años 70, y desde entonces viene siendo una guía para nuestros temas relevantes como valores", continuó Sánchez.

Serrat en Mendoza: su mirada sobre la política actual de la Argentina

El autor de "Mediterráneo" no dejó preguntas sin responder, muchas de ellas (políticas) las contestó con mucho respeto.

Serrat aseguró que en la actualidad, "los tiranos aprovechan las figuras del sistema democrático para colarse; en nuestras manos está la obligación de defender la democracia; no debemos ceder ante las decisiones de los demás".

Además, el cantautor español no dudó en dar su opinión acerca del actual presidente argentino: "Milei es muy expresivo. A mí me basta con escuchar lo que dice y cómo lo dice. La ciudadanía argentina todo el tiempo reorienta sus gastos. Me he encontrado con un país donde suceden muchas cosas, donde hay una ley laboral que es muy dura para la clase obrera. Se retrotraen beneficios históricos".

El querido Nano reflexionó sobre la juventud de ahora. "Yo creo que la juventud se siente atraída por la ultraderecha porque quizás no sabe lo que es. Es un sector que apenas esta empezando a votar. Vota a la ultraderecha porque los gobiernos anteriores no les ha dado las soluciones que necesita. Los gobiernos anteriores no solucionaron los problemas cotidianos de la gente".

Serrat Serrat en la conferencia de prensa que brindó en la Nave UNCuyo. Nicolás Ríos-Diario UNO

Su opinión sobre la Inteligencia Artificial

"Estamos sobrepasados de tecnología. Estamos angustiados, espantados. La IA es un proceso de acumulación de datos. Al acumular datos se van creando respuestas, la tecnología en sí no es mala, el tema es quién lo maneja y cómo", expresó Serrat.

¿Cómo se siente fuera de los escenarios?

"Creo que me fui en un buen momento. Trato de aprovechar el tiempo con mis seres cercanos. He tenido un oficio de trotamundos, he estado mucho tiempo fuera de casa. Pero también debo confesar que sin mi oficio no estaría aquí hoy. Yo hice la música que quise en los momentos que quise. Hoy soy un hombre retirado. Estoy muy a gusto. Si no lo estuviera, me plantearía una vuelta. Estoy muy bien", confesó el artista.

Finalmente el catalán emocionó a todos los presentes. Serrat recordó su niñez y aquellos años en el barrio del Pueblo Seco: "Cuesta sacudirse la infancia. Siempre nos acompaña la niñez. Los recuerdos de la niñez nos acompañan toda la vida. Tuve una niñez muy querida. Tuve una familia estructurada, con referencias claras. Crecí con buenas raíces, humildes. Todavía las conservo, de ahí vienen muchas de mis referencias. La niñez es lo último que perdemos antes de morirnos".

Concierto de Folclore Sinfónico-Coral en homenaje a Joan Manuel Serrat

La llegada de Serrat a la provincia causó un fenómeno tal que las entradas para las actividades presenciales se agotaron en menos de una hora. Esto obligó a la UNCuyo a organizar un "picnic cultural" para que nadie quedara fuera del homenaje y para poder apreciar el concierto que brindó la Orquesta Sinfónica, junto al Coro de Cámara y el Coro de Jóvenes de la casa de estudios.

El concierto homenaje a Serrat incluyó piezas del folclore argentino y mendocino entre otras canciones claves de la música argentina. Entre ellas "Serenata para la tierra de uno" (María Elena Walsh) que fue interpretada por el mismísimo Nano en el escenario de La Nave universitaria.

Joan Manuel Serrat en Mendoza Joan Manuel Serrat interpretó Serenata para la tierra de uno, de María Elena Walsh.

Bajo la batuta del maestro Tobias Volkmann el programa elegido para la velada fue el siguiente:

Balderrama (Cuchi Leguizamón).

Canción de las simples cosas (Cesar Isella / Armando Tejada Gómez).

Gringa chaqueña (Ariel Ramírez/ Félix Luna).

Zamba para no morir (Rosales / Ambros / Lima Quintana).

Tonada de Otoño (Damián Sánchez / Jorge Sosa).

Selección de Cuecas Cuyanas.

Fuego en Anymana y Canción y Huayno.

Cuando me empiece a quedar solo (Charly García).

Serenata para la tierra de uno (María Elena Walsh).

Sube, Sube (Victor Heredia).

Todo Cambia (Julio Neuhauser).

Concierto de Folclore Sinfónico-Coral en homenaje a Joan Manuel Serrat

Serrat culminará su visita el sábado a las 19 en el Auditorio Ángel Bustelo. Se presentará bajo un formato de entrevista abierta y conversatorio, diseñado para que el público conozca de cerca los pensamientos del autor de “Mediterráneo” sobre temas como la educación pública y la sostenibilidad. El encuentro se organiza en tres bloques: la juventud y los inicios del músico catalán, el valor de la universidad pública y el impacto de su obra en la cultura actual.